Xiaomi 13 e 13 Pro: arriveranno prima del previsto?

Sappiamo che Xiaomi anticipa il debutto dei nuovi flagship di anno in anno; per i nuovi modelli infatti, abbiamo visto una presentazione a dicembre del 2021 e ora si inizia già a parlare delle ammiraglie per il 2023, nonostante manchino all’appello ancora quelle del secondo semestre del 2022. Quest’anno addirittura, potremmo vedere un evento di presentazione anticipato: ma andiamo con ordine.

Il portale di Xiaomiui, che esplora quotidianamente i vari database presenti online, ha scovato delle preziose informazioni relativi a quattro nuovi modelli di smartphone premium all’interno del portale di EMEI. I numeri di modello in questione sono: 221113C, 2210132C, 2211133G e 2210132G. Scopriamo che i primi due saranno le varianti cinesi, mentre gli altri due fanno riferimento alle edizioni globali di Xiaomi 13 e 13 Pro.

Xiaomi 13: facciamo un po’ di ordine

In queste ore si è fatta strada anche un’ipotesi molto frizzante: i due terminali potrebbero arrivare a novembre, sempre ammesso che Qualcomm rilasci lo Snapdragon 8 Gen 2 nello stesso periodo.

Cosa aspettarci?

Prevediamo dei pannelli AMOLED con un refresh rate più elevato, magari con tecnologia LTPO, RAM LPDDR5 da 12 GB e memorie ultraveloci e capienti. La velocità di ricarica potrebbe salire a 150W e potremmo vedere sensori con 200 Mpx.

Ricordiamo che Xiaomi 12 e 12 Pro sono arrivati da noi a marzo e sono stati un successo; ancora oggi la gente li richiede e son ospesso in sconto su Amazon. Il modello base, ad esempio, lo si porta a casa a soli 721,17€ con spedizione gratuita.

Attendiamo poi il lancio dello Xiaomi1 2 Ultra che, secondo quanto si apprende, sarà il primo device del marchio a presentare la cooperazione fotografica con Leica.

Cosa sappiamo del nuovo processore?

Lo Snapdragon 8 Gen 2 sarà un super processore che userà ancora una volta, il processo a 4 nanometri di TSMC. Avrà un’architettura 1+3+4. Il debutto è fissato per la fine dell’anno; restate connessi per non perdervi le ultime novità in merito.

