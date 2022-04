Xiaomi 12T e 12T Pro: tutto quello che sappiamo

I prodotti Xiaomi sono tra i più venduti al mondo; combinano convenienza e qualità; nell’ultimo periodo poi, l’azienda ha scelto di buttarsi a capofitto sulle ammiraglie di punta. Con la serie Xiaomi 12 infatti, la compagnia ha segnato un nuovo destino per il suo marchio.

Oltre ai device cardine della line-up, arriveranno presto anche due nuovi prodotti: il 12 Lite e il 12 Ultra ma, in estate, l’azienda prevede di portare in commercio 12T e 12T Pro. Le aspettative per questi articoli sono incredibili. Tuttavia, dobbiamo ammetterlo: spesso ci troviamo di fronte a rebrand di altri terminali. Questi saranno infatti le versioni globali del Redmi K50S e del K50S Pro, venduti solo in Cina.

A riportare questa indiscrezione ci pensa il portale cinese di Xiaomiui che ha sviscerato il firmware di un telefono. All’interno, i colleghi cinesi hanno trovato tracce della somiglianza fra i K50 e i 12T. Il debutto è fissato per agosto, anche se qualcuno suggerisce un rilascio autunnale.

Xiaomi 12T e 12T Pro: cosa sappiamo?

Al di là delle ammiraglie, leggiamo che la quota di mercato degli smartphone Xiaomi è in aumento in moltissimi paesi, India e Cina compresi. Stando ai dati di Canalys, Samsung perde terreno in India, mentre la casa cinese guadagna nuove posizioni. Perfino Realme, del gruppo BBK Electronics, è in pole position per rubare lo scettro all’azienda sudcoreana.

A proposito di Realme, citiamo che le sue spedizioni sono passate da 4,3 milioni a 6 milioni in un solo anno, mentre Samsung ha perso qualcosina. Xiaomi è anch’essa sul podio, con un 21% della quota di mercato. Nella Top Five invece, c’è posto anche per Vivo e OPPO.

Come vedete, ben tre realtà su cinque appartengono a BBK. Manca solo OnePlus, ma non è detto che non la vedremo a breve. L’OEM di Pete Lau sta rilasciando una serie di midrange low-cost davvero intriganti nel mercato internazionale e indiano.