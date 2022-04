Xiaomi 12 Ultra: il primo con sensore Sony IMX800

Conosciamo tutti la bontà delle fotocamere di casa Sony: l'azienda nipponica è leader nel mondo dei sensori di imaging per smartphone ed è una della compagnie di punta in questo mercato. Presto potrebbe presentare il nuovo IMX800 che rischia di diventare la nuova scelta principale per tutti gli OEM di telefonia. Di fatto, scopriamo che Xiaomi lo sceglierà per la sua prossima ammiraglia.

Il nuovo sensore porterà con sé una messa a fuoco automatica più veloce, prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e una migliore stabilizzazione. Si dice dunque che Xiaomi 12 Ultra sarà il primo device con questa fotocamera.

Xiaomi 12 Ultra: le caratteristiche del nuovo sensore di Sony

Secondo quanto si apprende, il formato del Sony IMX800 sarà pari a 1/1.1 pollici e avrà una risoluzione di 50 megapixel. Sarà uno dei più grandi sensori presenti sul mercato, addirittura più del Samsung ISOCELL GN2 presente nel Mi 11 Ultra dello scorso anno.

Lo Xiaomi 12 Ultra offrirà uno schermo OLED 2.2K LTPO 2.0, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ e la fast charge rapida via cavo da 125 W.

Oltre al sensore Sony IMX800 da 50 Mpx, la fotocamera principale del flagship dovrebbe presentare tre sensori aventi tutti una risoluzione di 48 MP. Uno di questi godrà dello zoom ottico 5x. In più, ci sarà la nuova iterazione del chipset proprietario Surge.

Posteriormente, presenterà un blocco rettangolare avente al suo interno un gigantesco modulo circolare comprendente le lenti. Non ci sarà uno schermo aggiuntivo sul panello. Forse l'azienda deve aver capito che era uno strumento non particolarmente efficace per l'uso finale.

Avrà un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X, fornirà riprese al top e disporrà di un processore di imaging dedicato, creato dalla stessa Xiaomi. In ultima analisi, disporrà delle lenti co-realizzate da Leica. Quando arriverà? I rumor prevedono un debutto per le prossime settimane, ma noi ipotizziamo un lancio in estate. Staremo a vedere.