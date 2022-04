Xiaomi 12S e 12S Pro: ecco i nuovi SUPER top di gamma

Secondo quanto si apprende, Xiaomi 12S, 12S Pro sono due nuovi smartphone top di gamma dell'OEM cinese con a bordo la piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ (ancora da svelare). Sono stati avvistati in rete e sono prossimi al debutto.

Di fatto, apprendiamo che ci sono ben tre dispositivi con SoC Snapdragon 8 Gen 1+ in cantiere presso la casa asiatica. Di fatto, uno dei tre dovrebbe essere sicuramente lo Xiaomi 12 Ultra ma ora apprendiamo che ci saranno due altri modelli dal moniker provvisorio “12S e 12S Pro”.

Xiaomi 12S e 12S Pro: cosa sappiamo?

Sicuramente, dobbiamo fare un passo indietro e parlare del processore di Qualcomm in lavorazione: sarà costruito secondo un nodo architettonico a 4 nanometri da TSMC, mentre l'SD 8 Gen 1 standard è realizzato da Samsung. Ci sono state diverse lamentele su questa piattaforma, ed ecco che quindi il chipmaker americano sembra aver deciso di spostare tutto alla società di Taiwan per la nuova versione del suo chipset per flagship.

Secondo quanto abbiamo appreso in precedenza da diversi tipster, scopriamo che lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus dovrebbe arrivare sul mercato nei primi giorni del prossimo mese e notiamo che i telefoni alimentati dal suddetto chip potrebbero giungere presto sul mercato (verosimilmente, a giugno). I brand che realizzeranno soluzioni con questa piattaforma sono: Lenovo, Xiaomi, Motorola, Samsung (sì, pensiamo al Galaxy Z Fold4 e Z Flip4).

Notiamo anche che Xiaomi 12S ha il nome in codice “Diting” con numero di modello 2206123SC, abbreviato L3S. Xiaomi 12S Pro si chiama – internamente – “Unicom”, con numero di modello 2206122SC (L2S).

Intanto, leggiamo anche dell'arrivo del fantomatico Xiaomi 12 Lite, un mediogamma premium che dovrebbe completare la line-up del 2022: sarà un device con schermo AMOLED da 6,55″ FullHD+, 120Hz, con all'interno lo Snapdragon 778G, 6 o 8 GB di RAM e storage da 128 o 256 GB. Sotto la scocca, Android 12 con MIUI 13. Dovrebbe arrivare a maggio.