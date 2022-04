Xiaomi 12 Lite 5G senza segreti: ecco le sue caratteristiche

Di recente, l'OEM cinese leader del mercato ha rilasciato Xiaomi 12, 12 Pro e 12X. I dispositivi sono arrivati in più paesi ma in molti hanno notato l'assenza di un modello Lite per la fascia media del mercato.

Adesso però, si apprende che la società intende svelare due nuove proposte low-cost all'interno della famiglia Xiaomi 12, così da sostituire i precedenti Mi 11 Lite e Mi 11 Lite 5G NE del 2021. Ci concentriamo solo sul modello 12 Lite perché questo è emerso sul portale della certificazione FCC e il tipster Yogesh Brar ci ha rivelato tutte le specifiche complete prima dell'annuncio.

Xiaomi 12 Lite 5G: cosa sappiamo?

In primo luogo, partiamo dal display: il telefono conterrà uno schermo AMOLED da ben 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Ci sarà una batteria da 4500 mAh con supporto per la fast charge cablata da 67W.

Andiamo ora sotto la scocca del telefono: in primo luogo, dovremmo trovare il processore Snapdragon 778G. A coadiuvare il SoC di bordo, ci sarà un modulo RAM da 6 o 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria. Non di meno, dovrebbe esserci la MIUI 13 basato su Android 12. Potrebbero esserci altre varianti.

Dal portale per la certificazione FCC scopriamo che, nello specifico, le configurazioni saranno le seguenti:

6 GB di RAM + 128 GB;

8 GB di RAM + 128 GB;

8 GB di RAM + 256 GB.

Sul fronte selfie, ci sarà uno snapper da 16 Mpx nella parte superiore, mentre posteriormente dovremo trovare una serie di camere. La principale potrebbe avere una lente da 64 Megapixel con OIS al seguito, la secondaria (una ultrawide) dovrebbe avere risoluzione di 8 Mega e infine, ci dovrebbe essere una macro da 5 Mega.

Dulcis in fundo, il fingerprint dovrebbe essere integrato nello schermo del telefono, per una maggiore sicurezza dei dati degli utenti. Fra le funzionalità premium, citiamo il supporto per l'audio Hi-Res e dalla certificazione FCC scopriamo che il device dovrebbe supportare ben 7 bande per il 5G ma dovrebbe anche avere il WiFi Dual Band, il BT e il modulo NFC per i pagamenti contactless. Insomma, dovrebbe essere un mediogamma di tutto rispetto: non vediamo l'ora di saperne di più. Restate connessi.