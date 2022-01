Xiaomi Mix 5: il concept ci fa sognare ad occhi aperti

Negli ultimi due anni, lo sviluppo dei telefoni cellulari di punta sta raggiungendo dei nuovi standard. Questo è vero soprattutto per il comparto fotografico. Abbiamo visto la dimensione dei pixel della fotocamera dello smartphone passare da 32 MP a 108 MP in pochi anni. Abbiamo ora molti dispositivi che presentano obiettivi periscopici e alcuni di questi supportano fino a 100 volte la distanza di scatto ultra lunga e possono persino fotografare la luna. Di recente, alcuni utenti della rete hanno rilasciato un'immagine concept dello Xiaomi Mix 5 che si dice possa essere un cameraphone senza precedenti.

Xiaomi Mix 5: il cameraphone che vogliamo

Secondo la fotografia emersa, Xiaomi Mix 5 verrà fornito con una soluzione con obiettivo retrattile. L'obiettivo della fotocamera retrattile potrebbe essere più ampio e può raggiungere riprese con zoom fino a 200x. Tuttavia, lo zoom a questo livello è in realtà privo di significato per ora e non ci sono informazioni ufficiali da parte dell'azienda riguardo al Mix 5 in questione.

Questo è solo un fan-concept e forse non sarà affatto simile al vero modello, però è bello sognare. Dall'immagine, notiamo che il punto focale del device potrebbe essere contestuale alla messa a fuoco. Tuttavia, vari OEM stanno ancora continuando a esplorare nuovi metodi e orizzonti. Ad esempio, l'obiettivo telescopico che OPPO ha mostrato qualche tempo fa è simile alle ottiche delle fotocamere tradizionali, ma è più compatto e può fornire effetti di zoom e messa a fuoco più estremi.

Inoltre, l'immagine mostra che lo Xiaomi Mix 5 potrebbe essere anche molto radicale nel design frontale; immaginiamolo come un gadget privo di bordi su tutti i lati. Non mancherà la selfiecam in display, anche se, tale la tecnologia sotto lo schermo è ancora molto lontana dall'essere perfetta. Ciò significa che l'output dell'immagine della fotocamera anteriore non sarà migliore rispetto alla generazione precedente.

Tuttavia, è importante notare che questo è solo un prototipo e il vero device potrebbe non essere simile. Sappiamo che lo Xiaomi MIX 5 sarà ancora dotato della tecnologia di fascia più alta del marchio e che sarà dotato di funzionalità avanzate come la ricarica rapida da 150 W, lo schermo con risoluzione 2K e un nuovo SoC sviluppato da Qualcomm.