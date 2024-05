Samsung Galaxy A14 4G: mai visto un prezzo così basso (sconto del 42%)

Cercate uno smartphone affidabile senza svuotare il portafoglio? Beh, siete capitati nel posto giusto! Su eBay, c’è un’offerta strepitosa che fa proprio al caso vostro: il Samsung Galaxy A14 4G. Di solito a 189,90 euro, ora potete portarlo a casa a soli 110,90 euro grazie allo sconto già applicato del 42%. Con 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire! Il prezzo è tra i più bassi di sempre e vi permette di risparmiare ben 79 euro.

Samsung Galaxy A14 4G: più di quanto immaginate

Questo smartphone di Samsung è una vera perla sotto ogni aspetto. Il display Infinity-V da 6.6 pollici vi regalerà un’esperienza visiva straordinaria con risoluzione FHD+. Anche se non è dotato di 5G, la connettività LTE 4G offre comunque prestazioni eccellenti.

Il suo design minimalista lo rende elegante e distintivo. E con un sistema fotografico completo, potrete catturare i momenti più preziosi della vostra vita, grazie alla fotocamera principale da 50 MP, a quella ultra-grandangolare da 5 MP e alla fotocamera macro da 2 MP. Per i selfie, c’è una fotocamera frontale da 13 MP.

Grazie alla batteria da 5.000 mAh, avrete autonomia per tutta la giornata. E con un processore Octa-core, 4GB di RAM e 128GB di memoria espandibile, avrete prestazioni impeccabili.

Non perdete questa occasione! Correte su eBay e portatevi a casa il Samsung Galaxy A14 4G a soli 110,90 euro. Ma affrettatevi, lo sconto del 42% potrebbe scadere presto. E con la spedizione rapida e gratuita in tutta Italia garantita dal venditore affidabile, il vostro nuovo smartphone sarà tra le vostre mani in pochissimo tempo!