Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition: la versione che non ti aspetti

Xiaomi 12 Pro arriva in una veste tutta nuova che si differenzia dai nuovi device per il processore e le ottiche. Ma cosa cambia di preciso con il fratello 12S Pro? Scopriamolo insieme nell’articolo completo.

Sappiamo che l’OEM cinese ha tolto i veli alla nuova line-up di punta; ci troviamo ora tre device (Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra) che vantano specifiche da urlo e fotocamere di punta mai viste prima nel panorama mobile. Una versione speciale del modello intermedio dei top di gamma di inizio 2022 (il Pro) arriva con tante modifiche sotto la scocca.

Xiaomi 12 Pro: cosa cambia con la nuova versione?

Oggi Xiaomi ha lanciato la serie Xiaomi 12S composta da Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra. Oltre a questo, il marchio ha anche aggiornato lo Xiaomi 12 Pro con l’ultimo chipset MediaTek Dimensity 9000+ appena svelato.

È lo stesso terminale che abbiamo conosciuto finora, con la medesima estetica e con funzionalità simili al flagship che si trova in commercio oggi, ma vanta dei grossi upgrade sul comparto hardware. Fra tutti dobbiamo citare il processore Dimensity 9000+, la batteria rinnovata e le ottiche aggiornate. Il SoC di MediaTek è stato sviluppato da TSMC con un processo architettonico a 4 nanometri.

L’azienda assicura prestazioni superiori del 5% sul fronte della CPU e del 10% sulla GPU; c’è un nuovo sistema di raffreddamento 3D che mira a mantenere fresco il dispositivo. Secondo quanto riportato dalla compagnia, si può giocare a Honor of Kings per 30 minuti senza che la temperatura salga drasticamente. Su Genshin Impact invece, si può giocare per mezzo’ora senza problemi anche a 60 fps.

C’è una nuova batteria da 5160 mAh con fast charge a 67W; il display è il solito ottimo E5 AMOLED da 6,73 pollici 2K LTPO 2.0 con luminosità massima di 1500 nits protetto da Gorilla Glass Victus. Non manca il supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision.

Sul fronte fotografico poi citiamo il sensore principale Sony IMX7070 da 50 Mpx e le nuove lenti ultrawide e tele (13 e 5 Mpx). Anteriormente c’è la selfiecam da 32 Mpx. Ha gli speaker Harman Kardon e la certificazione Dolby Atmos e Hi-res Audio. Arriva con il 5G, la MIUI 13 e il supporto al WiFi 6. Non sappiamo quando arriverà in Europa, ma vi terremo aggiornati. Il costo di partenza dello stesso è di 3999 Yuan, ovvero 597 dollari al cambio.

Se cercate un flagship killer dell’OEM cinese, vi suggeriamo Xiaomi 12X a soli 478,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.