OPPO A79 5G (8/256 GB) è lo smartphone da comprare a meno di 200€ su Amazon (anche in 5 rate)

OPPO A79 5G si conferma, sempre di più, lo smartphone da comprare a meno di 200 euro su Amazon. Grazie all’offerta in corso, infatti, il mid-range di OPPO è ora acquistabile al prezzo scontato di 199,99 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. L’offerta riguarda la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage dello smartphone. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto da Amazon.

OPPO A79 5G: a meno di 200 euro è un best buy

La scheda tecnica di OPPO A79 5G è ottima considerando la fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo un display da 6,72 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 6020, che garantisce anche l’accesso alla rete 5G.

Lo smartphone è dotato di 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e di una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, e una fotocamera posteriore da 8 Megapixel. Il sensore di impronte digitali è laterale.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO A79 5G al prezzo scontato di 199,99 euro. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone con pagamento in 5 rate. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello.