Xiaomi 12S e 12S Pro UFFICIALI: cosa cambia rispetto a Xiaomi 12?

Ci siamo: Xiaomi ha svelato, oltre al super flagship 12S Ultra, anche i due fratellini 12S e 12S Pro che ricevono le lenti Leica, il processore Snapdragon 8+ Gen 1 e il design dei top di gamma di inizio 2022.

Oggi abbiamo tre modelli: standard, Pro e Ultra. Volendo, c’è anche una variante del 12S Pro con processore Dimensity e fotocamere differenti. Concentriamoci ora solo sui prodotti standard e premium.

Xiaomi 12S e 12S Pro: le caratteristiche

Il primo modello ha uno schermo da 6,28 pollici mentre il secondo da 6,73 pollici. L’hardware è simile ma esteticamente presentano alcune differenze. La risoluzione è FullHD+, il refresh rate da 120 hz e c’è la tecnologia AMOLED.

Arriviamo al clou dei device: il comparto fotografico. Qui ci sono ottiche targate Leica. Questo significa che avremo obiettivi super performanti con prestazioni uniche. La main camera è da 50 Mpx, coadiuvata da una ultrawide da 13 Mpx e da una telemacro da 5 Mpx.

Il Pro invece, presenta un sensore Sony IMX707 da 50 Mpx con OIS al seguito, ultrawida da 50 mpx e tele con zoom ottico 2X da 50 Mega. Anteriormente entrambi hanno una selfiecam da 32 Mega.

C’è un processore Snapdragon 8+ Gen 1 e godono di 12 GB di RAM LPDDR5 con memorie da 512 GB UFS 3.1 La batteria ha una dimensione di 4500 mAh con fast charge da 57W, il Pro però ha una cella da 4600 mAh con ricarica da 120W. C’è la wireless charging da 50W e la reverse da 10W.

Troviamo poi il fingerprint sotto il pannello, un vetro Gorilla Glass Victus su ambo i lati, dual GPS, dual SIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, IR, NFC, USB Type C, Android 12 con MIUI 13 e molto altro ancora.

I prezzi partono da 3999 Yuan per il modello base da 8+128 GB e il Pro parte da 4699 Yuan. Non sappiamo se arriveranno da noi, ma onestamente lo speriamo. Restate connessi per saperne di più.

