Xiaomi 12: il debutto globale è dietro l'angolo

Nel dicembre 2021, l'OEM cinese ha annunciato i telefoni di punta Xiaomi 12X, 12 e 12 Pro in Cina. Rapporti recenti hanno affermato che la line-up di flagship arriverà presto sui mercati globali. La gamma di prodotti è ora ad un passo al debutto poiché ha ottenuto l'approvazione dell'autorità TDRA.

Xiaomi 12: cosa sappiamo del lancio internazionale?

Come si può vedere nello screenshot qui sotto, lo Xiaomi 12 con il numero di modello 2201123G e il 12 Pro con il numero di modello 2201122G sono emersi nel database di TDRA. Sebbene il 12X non sia apparso presso il suddetto portale, dovrebbe essere lanciato anche con gli altri due top di gamma.

Un recente rapporto ha suggerito i prezzi della serie Xiaomi 12 per i mercati globali. Partiamo dal 12X, che si ipotizza che arrivi in ​​Europa in varianti da 8 GB RAM + 128 GB e 8 GB RAM + 256 GB. Dovrebbe avere un prezzo compreso tra 600 euro e 700 euro.

Si dice anche che il modello standard sia disponibile in 8 GB di RAM + 128 GB di memoria e 8 GB di RAM + 256 GB di memoria. È probabile che costi tra 800 euro e 900 euro. I due smartphone hanno specifiche identiche come:

display AMOLED FHD+ 120Hz da 6,28 pollici;

una fotocamera frontale da 32 megapixel;

tre camere posteriori da 50 megapixel;

una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W.

La principale differenza tra i due telefoni è che lo il primo ha lo Snapdragon 870 di Qualcomm.

Le varianti Xiaomi 12 Pro con 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione avranno un prezzo compreso tra 1.000 euro e 1.200 euro. Il telefono alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ha un display AMOLED QHD + 120Hz da 6,73 pollici, una snapper selfie da 32 megapixel, tre lenti posteriori da 50 megapixel e una batteria da 4.600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W.

Noi non vediamo l'ora che arrivino anch da noi. Il mercato nostrano inizia a vedere la presenza dei nuovi top di gamma di punta.