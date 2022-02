Xiaomi 12: ecco quanto costerà da noi

La serie Xiaomi 12 costerà tra i 600€ e i 1.200€ in Europa: ecco quanto è emerso in un nuovo leak appena trapelato in rete.

Xiaomi 12 sarà un top di gamma economico

L'OEM cinese ha svelato la serie Xiaomi 12 alla fine di dicembre in Cina. Nonostante siano passati quasi due mesi dal lancio, la società deve ancora annunciare la data di debutto per i mercati globali. In precedenza, sono emersi i dettagli sui prezzi per l'Europa. Diamo un'occhiata a quanto costeranno questi smartphone al di fuori del loro paese d'origine.

Secondo le fonti di MySmartPrice, la serie Xiaomi 12 avrà un prezzo di partenza di 600€ in Europa. L'azienda includerà tutti e tre i dispositivi della lineup, ovvero 12X, 12 e 12 Pro.

Non sorprende che quest'ultimo sia il modello più costoso. Si dice che avrà un prezzo compreso tra € 1.000 e € 1.200 nel vecchio continente. Sarà disponibile nelle configurazioni 8GB + 256G e 12GB + 256GB. Ciò significa che sfiderà S22+ e S22 Ultra nella regione.

Inoltre, lo Xiaomi 12 standard dovrebbe costare tra € 800 e € 900 per le varianti da 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB. Pertanto, sfiderà S22 basic, iPhone 13.

Infine, lo Xiaomi 12X dovrebbe essere venduto al dettaglio a circa € 600-€ 700 per le versioni da 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB. Quindi, il suo principale competitor sarà il Galaxy S21 FE.

Come potete notare, se questa indiscrezione dovesse rivelarsi vera, Xiaomi andrà all-in contro gli ultimi modelli di punta di Samsung. La concorrenza sarà probabilmente dura per l'azienda cinese poiché i suoi colleghi come Realme, OPPO, OnePlus e HONOR rilasceranno anche i loro device premium nelle prossime settimane.

Cosa ne pensate del presunto prezzo della serie Xiaomi 12 per l'Europa? Vi stuzzica? Vi ricordiamo che i terminali del marchio cinese saranno dotati di processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca e vantano dei display da fuoriclasse su tutta la linea. Il guanto di sfida a Samsung è stato lanciato.