Xiaomi 12 Extreme Edition: ci sarà un processore potentissimo

Secondo il famoso leakster Webio, Digital Chat Station, un nuovo dispositivo Xiaomi (L2S) è appena stato certificato online. Questo smartphone viene fornito con il numero di modello 2206122SC e utilizza l'ultimo processore SM8475 di Qualcomm. Il posizionamento di questo smartphone è superiore a quello del 12 Pro.

Xiaomi 12 Extreme Edition: cosa sappiamo?

L'azienda rilascerà ufficialmente questo dispositivo nel terzo trimestre del 2022. L'anno scorso (serie Xiaomi Mi 11), non esisteva alcun modello con la lettera S, tuttavia, nel 2020, abbiamo visto un modello con nome in codice J1S. Questo telefono alla fine è diventato lo Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition. C'è già la conferma che L2S non apparterrà allo Xiaomi 12 Pro, sarà più portente e il chip sarà più avanzato. Ciò fa ipotizzare che questo dispositivo si possa chiamare “Xiaomi 12 Extreme Edition”. Qualcun altro invece suggerisce il moniker “12S Pro”.

Qualcomm SM8475 sarà lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus realizzato con il processo a 4 nm di TSMC. L'architettura generale potrebbe non cambiare molto, ma l'alta frequenza potrebbe essere nuovamente migliorata. Anche le prestazioni complessive potrebbero venir migliorate.

Attenzione: questo dispositivo non sarà lo Xiaomi 12 Ultra che è stato nominato diverse volte negli ultimi giorni. Il 12 Ultra userà infatti lo Snapdragon 8 Gen 1. Verrà lanciato dopo il Redmi K50 che arriverà a marzo. Pertanto, dovremmo avere il super flagship tra aprile e maggio di quest'anno.

Il 16 febbraio Lu Weibing ha rilasciato il primo prodotto della nuova generazione della serie K50: si chiama Redmi K50 Gaming Edition. Questo dispositivo viene fornito con il chip Snapdragon 8 Gen 1, coadiuvato da memoria LPDDR5 e memoria flash UFS 3.1.

Utilizza anche un sensore di impronte digitali laterale e il primo AAC CyberEngine ultra-wideband X-axis motor-1016. Inoltre, la casa cinese ha in arrivo anche altri nuovi device.

Tutte le prossime ammiraglie arriveranno con il SoC Snapdragon 8 Gen 1. Qualche terminale potrebbe adottare la versione Plus e i flagship killer invece, potrebbero disporre delle soluzioni premium di MediaTek (Dimensity 9000 e Dimensity 8000).