Xiaomi 12 Ultra: una durata della batteria SPAVENTOSA

Xiaomi 12 Ultra supporterà la ricarica a 120 W, ma si dice anche che disporrà di una batteria leggermente più grande di quella attuale; ecco quanto emerso in queste ore da un famoso leakster online.

Xiaomi 12 Ultra: 120W, batteria capiente e non solo

Il Mi 10 Ultra è stato il primo telefono del marchio cinese a presentare la tecnologia di ricarica rapida da 120 W, ma il Mi 11 Ultra godeva della fast charge cablata a 67 W. Il nuovissimo Ultra invece, tornerà ad avere la piena potenza in fase di ricarica, secondo quanto affermato dal leakster Digital Chat Station, che ha rivelato alcuni dettagli sul sistema della batteria del telefono.

Xiaomi 12 Ultra avrà presumibilmente una batteria da 4.860 mAh con supporto per la ricarica wireless da 120 W cablata e 50 W. Questa è una cella energetica leggermente più grande di quella vista sul 12 Pro (da 260 mAh) ma ha la stessa capacità di ricarica.

Il tipster cinese ha avuto altro da condividere sul telefono, ma ha lasciato intendere diversi succosi dettagli sullo schermo; potrebbe esserci un pannello Samsung AMOLED da 1440p+ con un'elevata frequenza di aggiornamento e una grossa novità sulla fotocamera. Da quanto abbiamo sentito in precedenza, 12 Ultra utilizzerà lo stesso hardware della fotocamera dell'11 Ultra, ma ci sarà il supporto software di Leica e un nuovo design con un modulo fotografico rotondo incastonato in un gigantesco rettangolo.

La main camera avrà un grande sensore da 50 MP (dovrebbe essere il sensore GN2 da 1/1,12″), una lente ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 48 MP (obiettivo periscopico).

Xiaomi non ha ancora confermato l'esistenza dell'Ultra 12 e non ha fissato una data per la sua presentazione. Inoltre, gli altri modelli della serie 12 devono ancora venir presentati a livello globale, quindi potrebbe volerci un po' prima di vederne uno in un negozio qui da noi. Staremo a vedere.