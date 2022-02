Redmi K50 Gaming UFFICIALE, il device che può battere una console

Il sub brand di Xiaomi ha appena annunciato il Redmi K50G, l'ultimo telefono da gioco di fascia alta dell'azienda della serie K in Cina, come aveva promesso.

Redmi K50 Gaming Edition: le caratteristiche

Ha uno schermo OLED flessibile FullHD+ da 6,67 pollici di CSOT con frequenza di aggiornamento elevata di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 480 Hz, regolazione del colore PWM di 1.920 Hz, tecnologia TrueColor e MEMC. È alimentato da Snapdragon 8 Gen 1, ha una doppia camera di vapore da 4860 mm² e una grafite di ampia area per mantenere bassa la temperatura.

Il dispositivo è il primo terminale al mondo dotato del motore CyberEngine X-axis 1016, attualmente leader per dimensioni tra i motori Android X-axis, afferma la compagnia. La frequenza di vibrazione del motore 1016 copre lo spettro 50Hz-500Hz.

Redmi K50G ha due subwoofer 1115 e due tweeter 0611 per una configurazione a quattro speaker. Ci sono tre antenne Wi-Fi, capaci di ridurre efficacemente la latenza di gioco del 30% rispetto alle tradizionali antenne Wi-Fi doppie. Non di meno, presenta il Wi-Fi 6E.

I trigger di gioco dedicati presentano un totale di otto magneti pop-up che migliorano la stabilità dei pulsanti e la tastiera dei tasti è stata aggiornata, permettendo un rimbalzo più veloce e riduce l'affaticamento delle dita dopo lunghe sessioni di gaming.

Il telefono ha una fotocamera posteriore da 64 MP, una camera ultra-wide da 8 MP e una camera telemacro da 2 MP, come il predecessore. Il telefono racchiude una grande batteria da 4.700 mAh con tecnologia rapida Xiaomi HyperCharge da 120 W che permette di caricare il telefono fino al 100% in soli 17 minuti. È dotato di una luce LED di notifica a 16 milioni di colori integrata nel modulo della camera.

Segnaliamo che Redmi ha stretto una partnership con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, per l'edizione speciale del device. Questo incorpora elementi di design provenienti dal team AMG Petronas e il telefono viene fornito con un caricatore rapido GaN da 120 W nella confezione.

Ecco un riassunto delle specifiche:

Display da 6,67 pollici (2400 x 1080 pixel) Full HD+ AMOLED 20:9 HDR10 + 10 bit, MEMC, frequenza di aggiornamento 120 Hz, attenuazione PWM ad alta frequenza 1920 Hz, protezione Corning Gorilla Glass Victus;

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 8 Gen 1 4nm con GPU Adreno di nuova generazione;

8 GB di RAM LPPDDR5 (6400 Mbps) con 128 GB (UFS 3.1) di memoria, 12 GB di RAM LPPDDR5 (6400 Mbps) 128 GB / 256 GB (UFS 3.1) di memoria;

Doppia SIM (nano + nano);

MIUI 13 basata su Android 12;

Fotocamera posteriore da 64 MP con sensore Sony IMX686, apertura f/1.65, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 8 MP 119° con apertura f/2.2, fotocamera telemacro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 20 MP con Sony IMX596;

Sensore di impronte digitali montato lateralmente, sensore a infrarossi;

Audio USB di tipo C, audio ad alta risoluzione, certificazione di qualità JBL Audio, altoparlanti simmetrici a banda larga a quattro unità, Dolby Atmos;

Dimensioni: 162,5 x 76,7 x 8,5 mm;

Peso: 210 g;

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, NFC, USB Type-C;

Batteria da 4700 mAh (tipica) con ricarica rapida da 120 W.

Il device è disponibile in nero, blu e argento e ha un prezzo di 3.299 yuan (circa 520 dollari al cambio) per il modello base da 8 e 128 GB. È disponibile su ordinazione e sarà in vendita in Cina a partire dal 18 febbraio. Non sappiamo ancora nulla di una distribuzione internazionale; vi terremo aggiornati.