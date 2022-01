Xiaomi 11 Lite 5G NE sta per ricevere la MIUI 13 con Android 12

Dopo la notizia di poco fa relativa alla data di lancio ufficiale della MIUI 13 global, in queste ore scopriamo anche che lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE sarà presto aggiornato all'ultima versione del sistema operativo di Xiaomi basato su Android 12. Etichettato con il nome in codice “Lisa“, sono state scovate alcune indicazioni piuttosto evidenti che il device riceverà presto la versione global della MIUI 13.

Xiaomi 11 Lite 5G NE riceverà la MIUI 13 molto presto

Infatti, com'è possibile osservare nelle immagini sottostanti, Xiaomi 11 Lite 5G NE con nome in codice Lisa riceverà la build con la versione 13.0.1.0.SKOMIXM, mentre gli utenti europei muniti del device riceveranno la build con la versione 13.0.1.0.SKOEUXM. Tra le numerose novità presenti all'interno della MIUI 13, il team di sviluppo di Xiaomi si è concentrato maggiormente nel migliorare l'esperienza utente a seguito della introduzione della MIUI 12.5 Enhanced Edition: in questo caso, infatti, la MIUI 13 dovrebbe offrire il 25% di ottimizzazione in più del sistema operativo e il 52% di ottimizzazione in più per quanto riguarda le applicazioni di terze parti.

Gli utenti muniti del device possono controllare fin da subito la disponibilità dell'aggiornamento alla MIUI 13 tramite il pannello Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI, oppure attendere pazientemente l'arrivo della notifica OTA.

Quando arriverà Android 12 sul mio smartphone?

Per i più curiosi abbiamo realizzato un contenuto in cui vi sveliamo quando arriverà Android 12 sui più importanti smartphone del momento.