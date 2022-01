Xbox e Activision: l'affare può saltare? Ci sono due pericoli

Un affare come quello che porterà Activision alla corte di Microsoft e Xbox sulla base di 68.7 miliardi di dollari deve naturalmente passare, come tutti, presso il vaglio degli organi preposti. Ci sono probabilità che l'affare possa clamorosamente saltare? Molto basse, ma ci sono, in particolare due questioni legali illustrate da Yahoo.com.

Xbox e Activision: cosa può fare saltare l'acquisizione?

Il primo ostacolo è quello prevedibile rappresentato dalle autorità di regolamentazione antitrust statunitensi e globali: Microsoft dovrà dimostrare che l'accordo non finirà per danneggiare in alcun modo e la concorrenza.

In secondo luogo, c'è la complessa questione delle indagini e delle cause legali che coinvolgono Activision circa le accuse per molestie sessuali e discriminazione del personale femminile nei suoi luoghi di lavoro. Il colosso di Redmond è chiamato a gestire anche questa patata bollente.

Gli esperti delle regolamentazioni antitrust affermano tuttavia che la natura dell'accordo solleverà potenzialmente meno preoccupazioni di quanto si possa immaginare: l'intesa è stata raggiunta sulla base di una struttura verticale, coinvolgendo quindi due settori di mercato distinti, a differenza degli accordi orizzontali che combinano società dello stesso settore.

Va detto che al termine dell'acquisizione, che dovrebbe finalizzarsi entro la fine dell'anno fiscale Microsoft 2023 (giugno dell'anno prossimo), l'azienda di Xbox diventerebbe il terzo publisher di videogiochi al mondo per fatturato, dietro soltanto a Tencent e Sony PlayStation. Anche questo è un aspetto che gli enti di regolamentazione vaglieranno con molta attenzione.

Sono tanti gli scenari che dunque verranno presi in esame, inclusa la possibilità che i giochi Activision possano a quel punto diventare esclusive per le piattaforme dell'ecosistema Xbox. Le autorità preposte al controllo di questo genere di accordi valuteranno se ottenere il controllo su quei franchise possa in qualche modo danneggiare i consumatori. Una ipotesi ritenuta comunque fortemente improbabile.

La sfida più difficile potrebbe essere rappresentata infine dalle autorità di regolamentazione internazionali, comprese quelle europee, solitamente più severe rispetto i “colleghi” statunitensi. Secondo Nikolas Guggenberger, docente della Yale Law School, è improbabile che l'Unione Europea possa timbrare l'accordo senza sollevare qualche osservazione.

In ogni caso, il fatto che Xbox e Activision abbiano già annunciato la cosa lascia presuppore che entrambe le società siano parecchie ottimiste sulla buona riuscita dell'operazione, tanto da aver concordato una penale “monstre” da 3 miliardi di dollari che Microsoft dovrebbe pagare in caso di fallimento.