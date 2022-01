Call of Duty in esclusiva Xbox? Cosa sappiamo al momento

La mastodontica e indubbiamente clamorosa acquisizione di Activision da parte di Microsoft apre a numerosi interrogativi: tra questi, ciò che si stanno chiedendo molti appassionati è se Call of Duty e altri franchise importanti del publiher diventeranno esclusive per Xbox.

Una prima indicazione ce la fornisce Microsoft stessa:

“I giochi Activision Blizzard sono apprezzati su una varietà di piattaforme e il nostro piano è di continuare a supportare queste community in futuro“.

È una risposta molto simile a quella che si diceva per Bethesda prima che l'acquisizione fosse formalizzata. Ricordiamo che l'operazione che coinvolge Activision comporta anche il “portarsi a casa” dei giochi che funzionano come se fossero delle vere e proprie piattaforme online: pensiamo ad esempio a Call of Duty Warzone, ma anche World of Warcraft e altri titoli con forti e importanti community multiplayer.

Call of Duty e i futuri giochi Activision saranno esclusive Xbox? In parte

La sensazione allora è che si procederà caso per caso e Microsoft si prenderà il tempo per decidere che strategia attuare. Una fonte vicina all'autorevole testata Bloomberg afferma che il piano del colosso di Redmond è di continuare a pubblicare dei giochi Activision anche su console PlayStation, ma sarebbero previste anche delle esclusive Xbox.

Deciso è il commento del giornalista Tom Warren, molto vicino all'ambiente Microsoft:

“Se vi state chiedendo cosa accadrà con i giochi Activision Blizzard e un'eventuale esclusività Xbox…guardate Bethesda. È una strategia complessa, ma Microsoft non sta spendendo 68.7 miliardi di dollari per continuare a pubblicare giochi PlayStation per sempre.”

La notizia è fresca e le cose si evolveranno e prenderanno una misura decisa solo con il passare dei mesi. Nel frattempo, è certo che molti giochi Activision, incluse le nuove uscite, verranno inclusi al D1 su Xbox Game Pass. Un altro indizio importante della strategia che Microsoft punta ad attuare per il futuro, con Call of Duty Modern Warfare 2 che, a questo punto, potrebbe diventare un validissimo esempio.