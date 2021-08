Xbox Cloud Gaming (xCloud) arriverà su Xbox Series S|X e One durante il periodo invernale, precisamente in tempo per le vacanze natalizie.

Xbox Cloud Gaming: cos'è?

Xbox Cloud Gaming, detto anche xCloud è il servizio di streaming di giochi di Microsoft. Disponibile su Android, PC e iOS, Microsoft sta ora introducendo il servizio sulle sue console di gioco, inclusi i modelli della “vecchia” generazione, in tempo per le vacanze.

La piattaforma consente agli utenti di giocare fino a 100 diversi giochi su device che normalmente non supportano questi giochi… come lo smartphone, ad esempio. Ora, il servizio viene esteso anche alle Series S|X e One. La notizia del servizio in arrivo sulla console last-gen è stata segnalata per la prima volta a giugno.

I grandi vincitori, in questo caso, sono i possessori di Xbox One in quanto ciò significa che saranno in grado di giocare (tramite streaming) a giochi esclusivi di nuova generazione non originariamente rilasciati per la loro console. Microsoft ha rivelato che i nuovi titoli saranno disponibili su Game Pass, il servizio in abbonamento di Xbox Cloud Gaming, durante lo stesso giorno in cui verranno rilasciati.

Xbox Cloud Gaming consentirà inoltre agli utenti di unirsi ai propri amici in giochi multiplayer senza la necessità di terminare il download del suddetto gioco. I giochi disponibili per lo streaming su Game Pass avranno un'icona a forma di nuvola come mostrato nell'immagine sopra.

The Verge segnala che un aggiornamento alla dashboard di Xbox verrà presto rilasciato per le console e includerà l'icona del cloud. Si dice che le persone saranno in grado di eseguire lo streaming in 1080p a 60 fps.

Il servizio sarà prima reso disponibile per i tester Xbox Insider e poi arriverà al grande pubblico.

Microsoft

Videogames