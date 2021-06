Nell'ultimo periodo Microsoft ha annunciato diversi giochi in esclusiva per le console next-gen, ovvero Xbox Series X e Series S. La casa di Redmond non intende però lasciare a bocca asciutta i diversi milioni di utenti che giocano ancora su Xbox One, One S e One X, in un prossimo futuro sarà infatti possibile giocare ai titoli next-gen anche sulle console di passata generazione, sfruttando lo streaming di xCloud.

I nuovi giochi presentati da Microsoft sono pensati per sfruttare al massimo la potenza di calcolo delle nuove Xbox Series X|S, di conseguenza l'eventuale arrivo su Xbox One non permetterebbe di godere appieno delle nuove esperienze videoludiche, proprio a causa dell'importante gap prestazionale. Il cloud gaming rappresenta la soluzione migliore per consentire l'accesso ai titoli next-gen, come Flight Simulator, anche sulle console più datate.

“Per i diversi milioni di utenti che giocano su Xbox One oggi, non vediamo l'ora di condividere maggiori informazioni su come porteremo i giochi next-gen, come Microsoft Flight Simulator, sulle vostre console attraverso il servizio Xbox Cloud Gaming, così come accade su smartphone, tablet e browser web.”

Dalle dichiarazioni di Microsoft, è lecito pensare che a breve possa arrivare un'applicazione che permetta alle console di passata generazione di collegarsi al servizio di game streaming per riprodurre i titoli next-gen. Se così fosse, i possessori di Xbox One, One S e One X potrebbero scegliere di non acquistare una Series X o Series S, utilizzando i soldi risparmiati per acquistare i giochi in uscita nei prossimi mesi e riprodurli in streming tramite Xbox Cloud Gaming.

Videogames