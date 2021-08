Come di consueto, Microsoft ha aggiornato la lista dei giochi disponibili questo mese su Xbox Game Pass. Tra i titoli in arrivo entro fine agosto troviamo alcuni tripla A e diversi indie molto interessanti.

A partire da martedì 17 agosto debuttano sul servizio Cloud di Game Pass 2 titoli targati Star Wars, ovvero Battlefront 2 e Jedi Fallen Order, insieme al frenetico gioco di corse Need for Speed: Heat. Lo stesso giorno coincide con il day-one di Humankind per PC, il nuovo strategico 4X di Amplitude Studios entra fin da subito nel catalogo del servizio in abbonamento.

Star Wars: Battlefront II

Star Wars Jedi: Fallen Order

Need for Speed: Heat

Humankind

Nei giorni seguenti è il turno di una serie di titoli minori, disponibili su Xbox Game Pass per PC, console e Cloud Gaming.

Twelve Minutes – 19 agosto

Train Sim World 2 – 19 agosto

Recompile – 19 agosto

Psychonauts 2 – 25 agosto

Myst – 26 agosto

Il prossimo 31 agosto i seguenti 4 titoli abbandoneranno il catalogo di Xbox Game Pass: Blair Witch, Double Kick Heroes, NBA 2K21 e Stranger Things

Inoltre Microsoft approfitta del recente post sul blog Xbox, per annunciare anche la compatibilità di alcuni titoli con i comandi touch, caratteristica utile per chi gioca da smartphone e tablet sfruttando il servizio di cloud gaming incluso nell'abbonamento. Tra i giochi in questione troviamo l'ottimo Hades, 3 capitoli della serie Wasteland e Farming Simulator 19, ecco la lista completa:

Hades

Bloodroots

Farming Simulator 19

Going Under

Need for Speed Heat (EA Play)

Peggle 2 (EA Play)

Psychonauts

Wasteland 2

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Videogames