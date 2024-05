Hot Wheels Unleashed 2 per Nintendo Switch sfreccia al 33% in MENO!

Quello in offerta su Amazon è uno di quei giochi usciti un po’ in sordina, ma pronti a regalare ore e ore di divertimento, sia da soli che in compagnia! Parliamo di Hot Wheels Unleashed 2 (in versione Pure Fire Edition) per Nintendo Switch dove, alla guida delle iconiche macchinine giocattolo, sarai chiamato a sfrecciare in tracciati mozzafiato. E il suo prezzo originale di 56,62€ si abbassa a soli 37,05€! Scopriamo tutti i dettagli di questo titolo fuori di testa.

Tutte le caratteristiche di Hot Wheels Unleashed 2

Tra le numerose macchinine troverai oltre 130 bolidi da collezione, dalle iconiche Hot Wheels Originals ai possenti Monster Trucks. E per la prima volta, l’emozione si amplifica con l’introduzione di motociclette e ATV, aggiungendo una nuova dimensione di sfida e divertimento.

Parlando di ambientazioni, ti troverai a navigare scenari che vanno dal calore di un salotto domestico al trambusto di un parco acquatico, fino alle insidie di un campo da mini-golf ambientato nel selvaggio West. La tua maestria al volante sarà messa alla prova con acrobazie che sfidano la gravità, salti che ti proiettano in aria e curve che richiedono una precisione millimetrica.

Ma l’avventura di Hot Wheels Unleashed 2 non si ferma qui. Una vasta gamma di modalità di gioco ti aspetta, ognuna progettata per testare il tuo spirito competitivo.

Nella versione versione Pure Fire Edition abbiamo, poi, diversi contenuti speciali: dal Twin Mill diecast che darà livree esclusive ai veicoli speciali dell’Unstoppables pack DLC, fino alle personalizzazioni del Just a scratch pack DLC.

Inizia a sfrecciare sulla tua Nintendo Switch con Hot Wheels Unleashed 2 Pure Fire Edition a soli 37,05€, grazie allo sconto del 33%!