Wordle con...le parolacce! La simpatica alternativa al gioco online

L'esplosione del successo di Wordle, il gioco online sulle parole che ha catturato praticamente tutti, ha scatenato ovviamente la nascita di diverse alternative: dopo quella che vi permette di giocare in italiano, arriva adesso Lewdle, che consiste nell'indovinare delle vere e proprie…parolacce! Ovviamente in lingua inglese.

Come funziona Lewdle, il Wordle con le parolacce

Il funzionamento del gioco è identico a quello originale. L'obiettivo è quello di indovinare una parola di 5 lettere tratte dal vocabolario dell'idioma di Shakespeare. Si hanno 6 tentativi e ad ognuno di essi le lettere si coloreranno per indicare tre situazioni diverse:

Verde : la lettera è nella parola e nella posizione corretta

: la lettera è nella parola e nella posizione corretta Giallo : la lettera è nella parola, ma non nella posizione corretta

: la lettera è nella parola, ma non nella posizione corretta Grigio: la lettera non fa parte della parola da indovinare

La grossa differenza di Lewdle rispetto al Wordle originale è che i lemmi da indovinare sono essenzialmente delle parolacce, volgarità e oscenità in lingua inglese. Per intenderci, parole come “d***s” (“c***i”), “t***y” (“t***e”) e via discorrendo! Anche qui ovviamente vale la regola della sola parola al giorno, quindi può essere un modo per distrarsi mentre attendete che si sblocchi il nuovo termine sul Wordle originale.

Per giocare a Lewdle vi basta collegarvi al sito ufficiale e cominciare a comporre la vostra parolaccia. Una volta che avrete terminato il sito vi darà la possibilità di copiare il risultato nell'ormai famoso formato fatto di quadratini colorati e un rapido recap di quanti tentativi avete dovuto fare prima di indovinare.

È proprio il caso di dirlo: buon divertimento!