Cos'è Wordle, il gioco che spopola su Twitter, e come si gioca?

Se frequentate i social network, in particolar modo Twitter, avrete notato che molti dei vostri contatti hanno cominciato a cinguettare in modo strano. Piccoli quadratini di diverso colore, tra verde, giallo e grigio, accompagnati dalla parola Wordle: nulla di strano, è solo un nuovo web game sulle parole la cui popolarità è cresciuta a dismisura nelle ultime settimane.

Wordle: cos'è e come funziona il gioco sulle parole

Wordle è un gioco online basato sulle parole (ma dai!) sviluppato da Josh Wardle, programmatore britannico che si era reso famoso in passato per aver creato gli esperimenti sociali chiamati Place e The Button per la piattaforma Reddit.

Come funziona? Ogni giorno viene scelta una parola di cinque lettere da un elenco di 2.315 parole del vocabolario inglese che i giocatori devono indovinare entro sei tentativi. Al termine di ogni tentativo, la lettera prescelta si colora in modo diverso a seconda di quanto si è andati vicini al risultato:

Verde : se la lettera è giusta e si trova nella posizione corretta

: se la lettera è giusta e si trova nella posizione corretta Giallo : se la lettera è giusta ma non si trova nella posizione corretta

: se la lettera è giusta ma non si trova nella posizione corretta Grigio: se la lettera non è per nulla presente nella parola

Il concetto ludico è ispirato al franchise del game show Lingo, ma anche al gioco carta e penna Jotto del 1955.

Wordle è nato inizialmente come un gioco privato per Wardle e sua moglie, Palak Shah. Ad ottobre 2021 è arrivata la decisione di renderlo pubblico dopo che aveva notato il successone riscosso tra i parenti. A dicembre 2021 è diventato un fenomeno virale su Twitter, che si è rapidamente espanso in tutto il mondo. Ad oggi, è una delle curiosità più ricercate in rete, con oltre 2 milioni di persone che hanno almeno effettuato un tentativo.

Come giocare a Wordle, il gioco online che ha conquistato Twitter

Arrivati a questo punto siamo certi che vi siete incuriositi e volete provare anche voi a giocare. È molto più semplice di quanto non possa sembrare.

Vi basta infatti aprire il sito ufficiale di Wordle e…iniziare a giocare. Dovrete comporre delle parole da cinque lettere in lingua inglese e vedere se riuscite ad indovinare almeno una lettera. Dopodiché dovrete procedere per logica: se ad esempio indovinate la lettera “A” e si trova nella posizione corretta, ipotizziamo la prima, dovete pensare a delle parole inglesi che inizino con A e che siano formate da cinque lettere.

Al termine di ognuno dei sei tentativi verranno automaticamente eliminate le lettere non presenti dalla tastiera virtuale posta in basso. Infine, avrete il vostro risultato, che potrete condividere facilmente su Twitter o altri social network. Se la parola che tenterete non sarà presente nelle 2.315 presenti vi verrà dato un messaggio di errore che vi permetterà comunque di provarne un'altra senza perdere il turno.

Non possiamo che augurarvi buon divertimento! Noi torniamo a giocare.