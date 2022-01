Come giocare a Wordle in italiano? Ecco una valida alternativa!

Vi abbiamo già parlato di Wordle, il gioco online sulle parole che sta impazzando sui social network, specialmente su Twitter. Nel caso vi foste persi l'articolo vi invitiamo a riprenderlo per capire di cosa stiamo parlando e come partecipare a questo gioco collettivo. Qui invece ci concentreremo su Par Le, quello che è di fatto Wordle in italiano!

Wordle in italiano: come funziona Par Le?

Facciamo prima di tutto un ripasso. Wordle è un gioco online sulle parole sviluppato da Josh Wardle, un programmatore britannico che lo aveva inizialmente ideato per la famiglia prima di comprenderne le potenzialità e renderlo disponibile a tutto il mondo.

Il funzionamento del gioco è abbastanza semplice. Ogni giorno viene scelta una parola di cinque lettere da un elenco di 2.315 termini provenienti dal vocabolario in lingua inglese. Ai giocatori vengono concessi sei tentativi e, al termine di ognuno di essi, viene fornito un indizio su quanto ci si è avvicinati alla soluzione.

Una lettera di colore verde indica che si trova nella posizione corretta, mentre una che si colora di giallo conferma che quel carattere è presente nella parola ma nella posizione sbagliata. Infine, il grigio esclude tutte le lettere che non fanno parte del lemma.

Ora, come dicevamo, il gioco originale funziona con il dizionario della lingua inglese, quindi bisogna avere una conoscenza, anche minima, dell'idioma di Shakespeare. E se invece volessimo giocare a Wordle in italiano? Per fortuna, c'è l'alternativa.

Si chiama Par Le e per giocare vi basta aprire questo indirizzo. Le regole sono le stesse del gioco originale: sei tentativi per indovinare una parola tratta dal vocabolario, questa volta, italiano. Sicuramente più facile per chi non avesse dimestichezza con la lingua straniera.

Gli sviluppatori tengono a precisare che si tratta di una versione non ufficiale di Wordle, ma a parte questo il gioco online è praticamente identico. Le lettere si coloreranno di verde, giallo o grigio a seconda di quanto siate andati vicini alla risposta. Ogni giorno, ovviamente, ci sarà una nuova parola da indovinare.

Buon divertimento e fateci conoscere i vostri risultati!