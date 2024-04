Cuffie gaming PHOINIKAS in sconto di ben 16€: prezzo SHOCK

Approfitta subito dello sconto di 16€ su Amazon sulle cuffie gaming PHOINIKAS e immergiti in un’esperienza audio di qualità superiore senza fili ad appena 34,50€ invece di 50,00€. Dotate di modalità wireless a 2,4 GHz, queste cuffie offrono una connessione avanzata per PC, PS4, PS5, TV, Switch e laptop, garantendo un’esperienza davvero senza fili. Se desideri utilizzarle all’aperto, la modalità Bluetooth ti consente di connetterle facilmente al tuo cellulare, tablet o laptop, pur ricordando che non sono adatte per dispositivi di gioco come PS4.

Per un setup di qualità a prezzo basso: cuffie gaming PHOINIKAS

In primis, le cuffie PHOINIKAS sono dotate di due microfoni: uno esterno rimovibile per un’atmosfera di gioco coinvolgente e uno integrato per un uso più pratico all’aperto. Entrambi i microfoni possono rimuovere fino al 95% del rumore di fondo, garantendo chiamate più chiare e comunicazioni in-game senza interferenze.

Da menzionare anche il design delle cuffie che è pensato appositamente per garantirti il massimo comfort. Il corpo curvo e leggero assicura un’esperienza confortevole anche durante le sessioni di gioco più lunghe, senza affaticare il collo. Inoltre, il design pieghevole le rende estremamente facili da trasportare, ideali per i viaggi o per l’uso in movimento e non solo da tenere vicine al tuo setup da gaming.

Ovviamente la batteria è un ulteriore valore aggiunto a questo modello a basso budget! Si tratta di una batteria a grande capacità, che offre fino a 30 ore di riproduzione continua con una sola carica. E il tempo di ricarica veloce di soli 2 ore ti assicura di non perdere mai un momento di divertimento. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria durante i tuoi viaggi o le tue sessioni di gioco. Acquista ora le cuffie gaming PHOINIKAS e goditi un’esperienza audio senza fili di lunga durata e di alta qualità in sconto di 16€!