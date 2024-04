Crash Bandicoot N-Sane Trilogy a soli 21,99€ su Amazon, compralo ADESSO

Clamorosa offerta quella che abbiamo riscontrato su Amazon; di fatto, se sei un nostalgico dei videogiochi platform e sei cresciuto negli anni ’90 o semplicemente desideri un gioco coinvolgente e divertente, allora la Crash Bandicoot N-Sane Trilogy è ciò che farà al caso tuo. Pensa che vanta un prezzo incredibilmente accessibile di soli 21,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderla adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata; a questa cifra è da prendere al volo. Inoltre, con il noto portale di e-commerce americano avrai accesso a tanti vantaggi esclusivi; pensiamo alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: ecco perché comprarlo

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy è una raccolta rimasterizzata dei primi tre capitoli della serie: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped. Potrai rivivere l’emozione dei platform 3D che hanno catturato il cuore di milioni di utenti in tutto il mondo negli anni ’90, con una grafica rimasterizzata in alta definizione e una serie di miglioramenti che rendoneranno l’esperienza di gioco ancora più incredibile. In questi videogame dovrai sfidare la gravità, affrontare ostacoli intricati e battere i nemici mentre ti lancerai attraverso livelli colorati che metteranno alla prova le tue abilità di controllo e precisione. Il gameplay poi, è molto semplice, alla portata di tutti, grandi e piccini. Oltre ai tre giochi principali, la N-Sane Trilogy offre anche una serie di contenuti extra, inclusi livelli bonus e segreti nascosti da scoprire.

Con un prezzo così conveniente su Amazon (parliamo di soli 21,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese), l’acquisto di Crash Bandicoot N-Sane Trilogy è un’occasione che non puoi lasciarti sfuggire; a questa cifra è un best buy.