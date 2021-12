WINDTRE: Giga Illimitati da 3,99€? PREZZO FOLLE!

Oltre alle varie proposte per avere internet illimitato a casa che abbiamo visto poche ore fa, WINDTRE ha pensato anche di accontentare alcuni clienti che hanno solo la Super Fibra e magari stanno cercando una promozione mobile dedicata con Giga Illimitati.

WINDTRE: come avere Giga Illimitati?

In queste ore, l’operatore con la Top Quality Network sta inviando delle email ad alcuni clienti che hanno solo la Fibra a casa. L’offerta, disponibile sotto la stessa anagrafica del Fisso, prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS sempre verso tutti e Giga Illimitati a partire da 3,99 euro mensili. Il canone mensile può variare a seconda della mail ricevuta e viene addebitato in fattura. Per quanto concerne il roaming, sono previsti ben 9,9 Giga da utilizzare in Europa.

MIA Unlimited x Super Fibra, questo il nome della promo, è attivabile sia richiedendo una nuova SIM sia portando il proprio numero da altro operatore.

In caso di recesso o cambio gestore, la tariffa mobile passerà dal prezzo scontato proposto al canone mensile standard pari a 14,99 euro. Inoltre, l’offerta perderà anche il beneficio dei Giga Illimitati. Il nuovo bundle internet sarà di soli 20GB, mentre, minuti e SMS resteranno invariati.

Costi ed altro

L’offerta MIA Unlimited x Super Fibra non ha alcun costo di attivazione.