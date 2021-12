WINDTRE: Super Fibra o FWA da 19,99 euro al mese!

WINDTRE sta inviando ad alcuni suoi clienti mobili un SMS informativo con la possibilità di attivare la Super Fibra o in alternativa la sua promo in FWA a prezzo scontato!

WINDTRE: Super Fibra o FWA?

L’offerta prevede internet illimitato in FTTC e FTTH fino ad 1 Gigabit in download e 300 Mbps in upload con Modem incluso e senza costi di attivazione. Il prezzo mensile proposto parte da 19,99 euro al mese.

Il messaggio inoltrato ad alcuni clienti WINDTRE è il seguente:

Manca poco al Natale: solo x te Super Fibra e 12 mesi di Amazon Prime inclusi a 19,99E/mese senza costi attivazione e modem incluso. Vieni nei WINDTRE Store, chiama 800995159 entro 23/12. Info, copertura, limitazioni, privacy, attivazione su windtre.it/miasup00.

In alternativa, WINDTRE sta proponendo ad alcuni suoi clienti che vivono in un comune dove non è possibile avere la Fibra, la possibilità di attivare la promo in FWA ad un prezzo scontato. Ecco il messaggio inoltrato:

Manca poco al Natale, attiva con WINDTRE l'offerta SUPER INTERNET CASA! Giga illimitati e velocità fino a 300 Mb a 19,99E/mese anziché 21,99E/mese. Scopri l'offerta nei WINDTRE Store entro il 22/12. Verifica info, offerta, costi e privacy su windtre.it/super-internet.

Costi ed altro

Le due promozioni proposte tramite SMS sono attivabili fino alla scadenza riportata nel messaggio.