Finalmente ci siamo: sembra proprio che Windows 11 stia eliminando Internet Explorer. Di fatto, è la prima versione di Windows senza IE da più di 20 anni.

Internet Explorer sparirà per sempre, anche da Windows

Poche mesi fa, gli utenti Windows avevano ben tre browser Microsoft fra cui scegliere: Internet Explorer, la versione legacy di Microsoft Edge e il nuovo Edge basato su Chromium. Questo trio è stato l'illustrazione perfetta delle lotte di Microsoft con il Web negli ultimi dieci anni, ma ora che Internet Explorer verrà tolto di mezzo nel 2022, sembra che la direzione della compagnia sia alquanto chiara. Non sarà presente neppure in Windows 11.

Microsoft ha rivelato ieri che Internet Explorer sarà “disabilitato” in Windows 11. All'inizio, questo pensavamo che significasse che IE sarebbe rimasto in attesa prima della sua dipartita il 15 giugno del 2022, ma in realtà sembra che scomparirà del tutto dai sistemi dell'azienda. Un portavoce del brand ha riferito a The Verge:

L'applicazione desktop Internet Explorer 11 non sarà disponibile su Windows 11. Microsoft Edge è il browser predefinito per Windows 11. Il motore MSHTML esiste come parte del sistema operativo Windows 11 per alimentare la modalità IE in Microsoft Edge.

Non ci aspettavamo che Internet Explorer comparisse anche in Windows 11, ma Microsoft ha avvertito che il Long-Term Servicing Channel (LTSC) di Windows 10 avrebbe comunque incluso Internet Explorer l'anno prossimo nonostante una rimozione per l'utenza finale prevista per il 15 giugno 2022. Il nuovo software del marchio rimuoverà completamente il browser e, se utilizzi scorciatoie come iexplore, verrete comunque reindirizzati ad Edge.

È la prima volta che Microsoft non associa Internet Explorer con una nuova versione di Windows da più di 20 anni. I colleghi di The Verge affermano che Windows 95 OEM Service Release 2.5 nel 1997 è stato il primo s.o. con a bordo anche il browser web I.E. Il resto invece, come si suol dire, è storia.

App