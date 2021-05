Durante la Build 2021 tenutasi poche ore or sono, Microsoft ha annunciato che il suo Edge sarà il browser più veloce per Windows 10 grazie ad un aggiornamento programmato per questa settimana. Secondo quanto riferito, gli sviluppatori stanno aggiungendo funzionalità come Sleep Tabs e Launch Booster a Edge 91.

Microsoft Edge: cosa cambia con il nuovo update?

La funzione Sleeping Tabs risolve uno dei problemi principali di molti browser. Consente di aumentare le prestazioni del browser liberando le risorse di sistema allocate alle schede inutilizzate, compreso l'inserimento di annunci in schede inattive. Microsoft afferma che l'implementazione di questa funzione contribuirà a ridurre il consumo di memoria del browser dell'82%.

Per quanto riguarda la funzionalità Launch Booster, è stato riferito che i processi principali di Edge verranno sempre eseguiti in background su Windows senza richiedere risorse aggiuntive all'avvio del browser o all'apertura di schede.

Dal lancio del browser Edge basato su Chromium lo scorso anno, Microsoft ha effettuato oltre 5.300 impegni nel progetto Chromium open source. Ciò significa che anche altri browser basati su questo motore potranno ricevere le medesime modifiche apportate ad Edge.

Il team di sviluppo Microsoft ha recentemente annunciato il rilascio della prima versione beta del proprio browser Web Edge proprietario per Linux, basato sul codice sorgente del progetto Chromium. Il browser è disponibile come pacchetti rpm e deb per Ubuntu, Debian, Fedora e openSUSE.

Per la prima volta, i test pubblici di Microsoft Edge per Linux sono iniziati su microsoftedgeinsider.com nell'ottobre dello scorso anno. Per sei mesi l'azienda ha rilasciato build preliminari e alpha del browser; ma ora lo sviluppo del prodotto è arrivato alla fase di beta testing. La versione beta del browser web riceverà una nuova iterazione ogni 6 settimane. Non si conoscono ancora le tempistiche del rilascio finale di Microsoft Edge per la piattaforma Linux.

Secondo la società di analisi StatCounter, Microsoft Edge è attualmente al terzo posto nel mercato globale dei browser desktop con l'8% di gradimento da parte del pubblico. La prima posizione è occupata da Google Chrome (quota di mercato del 67,6%). Il secondo più popolare è Safari (9,9%)

