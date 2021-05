Dopo più di 25 anni sul mercato, Microsoft dirà addio definitivamente ad Internet Explorer. Nel giugno 2022, il browser verrà ufficialmente chiuso in favore del ben accolto Microsoft Edge basato su Chromium.

Internet Explorer: sta ancora caricando… ma non per molto

In un post sul blog di oggi, Microsoft ha annunciato che avrebbe terminato il pieno supporto per Internet Explorer il 15 giugno 2022, a circa un anno da oggi. Nel frattempo, i servizi online dell'azienda cesseranno di supportare il browser a partire dal 17 agosto 2021.

Cosa significa questo per i pochi siti Web e strumenti che richiedono ancora Internet Explorer? L'OEM americano sottolinea che il suo browser Edge ha il supporto integrato per una “modalità IE” che può accedere a quei portali più vecchi da un browser più recente. Microsoft suggerisce che i motivi per passare ad Edge sono i seguenti: una migliore compatibilità, sicurezza e “produttività semplificata”.

Edge ha la modalità Internet Explorer (“modalità IE”) incorporata, in modo da poter accedere ai siti Web e alle applicazioni legacy basati su Internet Explorer direttamente da Microsoft Edge. Con il nuovo browser in grado di assumersi questa e altre responsabilità, l'applicazione desktop Internet Explorer 11 verrà ritirata e non sarà più supportata il 15 giugno 2022 per alcune versioni di Windows 10.

Guardando indietro, il browser Chrome di Google ha superato Internet Explorer come browser più popolare negli Stati Uniti nel 2013. Microsoft ha anche annunciato alla fine dell'anno scorso il suo piano per ottenere il supporto per la prima versione di Edge, ossia il primo tentativo dell'azienda di sostituire IE . Google, in particolare, fornirà il supporto per IE 11 nelle app Gmail e Workspace entro la fine dell'anno.

Bisogna ammettere che il nuovo Edge basato su Chromium è diventato rapidamente il secondo browser desktop al mondo, posizionandosi così dietro il popolare Chrome di Google. Voi quale utilizzate?

