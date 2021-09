Windows 11 di Microsoft è stato annunciato solo di recente; il nuovo software includerà una ricca gamma di inedità funzionalità per tutti i PC idonei. Una delle straordinarie features che gli utenti non vedono l'ora di provare è il supporto nativo delle app Android. Ciò significa che, a differenza delle versioni precedenti, i clienti non dovranno installare un emulatore Android di terze parti per eseguire app mobili sul proprio PC portatile o fisso con il sistema di Redmond.

Windows 11 non supporterà le app Android all'inizio

Tuttavia, ora è emerso un particolare che non renderà molto felici gli utenti finali: a quanto pare tale supporto non sarà presente al momento del rilascio della piattaforma di Windows 11.

Microsoft ha annunciato ieri tramite il suo sito Web che il supporto dell'app Android non sarà disponibile sul sistema operativo quando verrà lanciato il 5 ottobre. La società ha anche ribadito che questa opzione non sarà permanente: di fatto, arriverà un update in seconda istanza che abiliterà tale caratteristica.

La società ha anche rivelato che la funzionalità sarà resa disponibile per gli utenti di Windows Insider nei mesi a venire dopo il lancio. Il programma Windows Insider è una community che comprende milioni di fan di Windows che hanno la possibilità di essere i primi a vedere le novità che verranno implementate nel software al grande pubblico. È aperto a chiunque disponga di un un account Microsoft e di un PC che gestisce come “amministratore”.

Microsoft ha anche assicurato ai fan che le altre nuove funzionalità annunciate per il debutto su Windows 11 saranno rese disponibili durante il rilascio del 5 ottobre. Questo nuovo firmware di sistema includerà moltissime novità: pensiamo alla rinnovata interfaccia utente, al nuovo menu Start e ai miglioramenti relativi ai giochi.

Microsoft

App