Windows 11 ottiene la data di rilascio del 5 ottobre come aggiornamento gratuito per i dispositivi idonei. Certo però che potevano scegliere l'11 ottobre o l'11 novembre…

Windows 11 arriva fra poco, state pronti

Dopo aver annunciato Windows 11 a fine giugno, Microsoft ha ora rivelato che la nuova versione del suo sistema operativo sarà disponibile a partire dal 5 ottobre.

L'aggiornamento inizierà a essere distribuito sui dispositivi idonei a partire da quel giorno come update gratuito. Sarà disponibile per i prodotti più recenti prima di arrivare anche per quelli più vecchi.

A seconda del prodotto in questione, potrebbero essere necessarie settimane o addirittura mesi prima che l'aggiornamento venga rilasciato ufficialmente. Dovremmo anche vedere i nuovi PC annunciati dopo la data di rilascio eseguire direttamente la nuova iterazione di Windows 11 out of the box.

Il direttore generale di Windows Marketing, Aaron Woodman, ha affermato che si prevede che tutti i terminali idonei dovrebbero aver ricevuto l'aggiornamento gratuito entro la metà del prossimo anno. Gli utenti dovrebbero ricevere una notifica non appena il rollout sarà stato completato.

Ci sono molte nuove funzionalità che Windows 11 porterà con sè, ma è stato segnalato che non tutte queste features saranno disponibili al debutto. The Verge afferma che il supporto per le app Android tramite il negozio Amazon non sarà disponibile al momento del lancio. Tuttavia, un futuro firmware nel 2022 potrebbe introdurre tale funzionalità a tutti.

Insomma, sembra che ci siamo quasi: il nuovo software del colosso di Redmond è pronto a rivoluzionare il mercato con uno stile nuovo, una maggiore leggerezza e facilità d'uso, un'integrazione al top con i device mobile e molto altro ancora. Siete pronti?

Microsoft

App