Microsoft ha appena confermato l'evento di settembre per i dispositivi Surface prima del lancio ufficiale di Windows 11 che avverrà il 5 ottobre.

Microsoft: i nuovi Surface arrivano prima di Windows 11

Dopo aver annunciato la data di lancio per la prossima generazione di Windows, l'OEM di Redmond ha confermato che anche i nuovi dispositivi Surface troveranno la loro strada sul palco a breve.

È ora disponibile una pagina dedicata che sottolinea che la data di lancio dei nuovi Surface next-gen è il 22 settembre. Questa pagina non solo parla dei dettagli del debutto, ma dà anche un'idea di come sarà uno dei nuovi dispositivi Surface in arrivo. Con queste due grandi rivelazioni in fila, Microsoft sarà sicuramente al centro degli argomenti, almeno per un paio di settimane.

Dopo aver messo a segno un impressionante viaggio di 9 anni, i Surface sono pronti a destare ancora clamore. Tuttavia, ciò che resta da vedere è quanti di questi dispositivi Surface sono in cantiere, effettivamente.

Come ipotizzato da Slashgear, potremmo finalmente vedere il Surface Duo 2 per il quale ci sono state numerose perdite durante tutto l'anno. Ci saranno più prodotti facenti parte della gamma. Come suggerito nell'immagine teaser, il successore del Surface Pro 7 potrebbe venir fornito con un supporto e una tastiera rimovibili. Il listino potrebbe espandersi ulteriormente con il nuovo S-Book 4.

È giunto il momento di segnare i nostri calendari per il 22 settembre per il grande evento. La casa di Redmond lo manderà sicuramente in onda sul sito web, ma guardare il lancio su YouTube è sempre un'alternativa valida. Vi terremo aggiornati.

Poiché Windows 11 ha una giornata dedicata alla sua presentazione, non ci aspettiamo che venga evidenziato molto il 22 settembre. Le attenzioni saranno contestuali ai soli prodotti hardware.

Microsoft

Elettronica