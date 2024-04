WhatsApp per iOS ottiene il supporto per Passkey

In queste ore è arrivata una notizia veramente interessante, degna di nota. Per chi non lo sapesse, WhatsApp per iOS ha appena ottenuto il supporto per Passkey.

WhatsApp per iOS: come funziona?

Andiamo con ordine: pochi giorni or sono, il social di messaggistica di riferimento di Mark Zuckerberg, WhatsApp, ha appena annunciato di star implementando il supporto per le Passkeys su iOS. In poche parole, Meta adesso permetterà agli utenti che utilizzando un iPhone di accedere ai propri account su terminali iOS sfruttando il Face ID, il Touch ID o il passcode del device.

Per chi non lo sapesse, le Passkeys servono per sostituire le classiche password così per come le conosciamo. Certo, serve l’autenticazione del dispositivo e servono anche per mettere fine agli attacchi online come il phishing, ad esempio. In questo caso infatti, non serve rubare nulla; non si può. Non ci sono password o SMS monouso o codice di autenticazione: niente può intercettare i vostri dati sensibili. Ad ogni modo, anche le passkey sono più convenienti perché sfruttano la scansione del Face ID e del Touch ID. Come si imposta tutto ciò su WhatsApp? Semplicissimo: occorre andare nelle impostazioni dell’app e scegliere Account. A questo punto bisogna pigiare su “Passkey”.

Apple supporta questa feature dal 2022 e per vederla in esecuzione serve iOS 16 (o un device con un’iterazione successiva). Ad oggi ci sono già molte aziende che hanno implementato il supporto per le passkey: pensiamo a X, Google, PayPal, Microsoft, PlayStation, TikTok, eBay e non solo.

