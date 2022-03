Winback Vodafone: 50GB, minuti e SMS a 7€ al mese

La PROMO winback di Vodafone più ricercata è forse la Special 50 Digital Edition. Questa tariffa disponibile solo per alcuni ex clienti fortunati che hanno ricevuto il messaggio di rientro è attivabile a soli 7 euro al mese.

Secondo l'SMS promozionale, risulta attivabile fino al 17 Marzo 2022.

Vodafone: la winback che tanto aspettavi!

La promozione a soli 7 euro ogni mese prevede un bundle generoso di voce e dati. Questa tariffa tanto ricercata dagli ex clienti dell'operatore rosso è attivabile tramite SMS e completamente ONLINE entro il 17 Marzo 2022.

Nello specifico, questa promo ricaricabile offre minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri mobili italiani e 50 Giga di traffico internet in 4G sulla Giga Network di Vodafone. Il tutto per soli 7 euro al mese

Il messaggio inoltrato dall'operatore con la sua rete pluripremiata è molto simile al seguente:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all'800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 17/03

Dunque come possiamo leggere dall'SMS qui sopra, la promozione in questione è disponibile per tutti coloro i quali hanno ricevuto il messaggio e intendono cambiare operatore. Per attivare questa tariffa è davvero semplice, basterà infatti fare un tap sul link presente nel messaggio e seguire le istruzioni. In alternativa, è anche possibile scegliere di attivare la winback in questione nei Negozi Vodafone oppure chiamando l'apposito numero verde indicato.

L'attivazione così come il corrispettivo richiesto per la SIM sono completamente GRATIS. Inoltre, tale offerta è priva di vincoli contrattuali, infatti, stiamo parlando di una tariffa che prevede il rinnovo su credito residuo.

Se dunque volete passare a Vodafone, questo è il momento giusto! Non lasciarti sfuggire questa PROMO!