Vodafone vince ancora: è il miglior operatore per velocità e qualità

Il 2021 vede in testa tra gli operatori telefonici Vodafone che offre un servizio sicuramente più performante rispetto ai suoi competitor. Tuttavia, dai test realizzati da CheBanda, l'app gratuita di Altroconsumo, anche gli altri hanno evidenziato un netto miglioramento. Quattro sono state le prove che hanno redatto la classifica dei provider e la loro posizione in base a velocità e qualità del servizio. L'operatore anglosassone è in testa, ma vediamo chi altro si è aggiudicato il podio dopo di lui.

Vodafone in testa per download e upload: a seguire c'è WindTre e Iliad

Ottime performance per Vodafone che si aggiudica il primo posto con 26.646 punti. A seguire troviamo WindTre con 23.582 punti e di poco sotto Iliad che segna un incremento pazzesco passando dai 15.000 dell'anno scorso ai 27.973 punti di quest'anno. Quarto posto invece per TIM che, con i suoi 19.185 punti, non riesce a scalfire gli altri tre competitor.

Ma traduciamo ora questi punteggi con i dati risultanti dai test di velocità sia in download che in upload per ciascun operatore. Vodafone eccelle su tutti, ma poco dietro ci sono anche gli altri che si stanno facendo strada con un distacco che non è poi così elevato, tutt'altro:

Vodafone ha registrato una media in download di 39,9 Mbps e in upload di 9,9 Mbps; WindTre ha registrato una media in download di 35,2 Mbps e in upload di 9,8 Mbps; Iliad ha registrato una media in download di 34,9 Mbps e in upload di 6,9 Mbps; TIM ha registrato una media in download di 29,6 Mbps e in upload di 9,1 Mbps.

Come aumento di velocità in download rispetto al 2020 troviamo al primo posto Iliad che ha segnato un miglioramento pari al 65%, segue poi Vodafone con performance superiori quest'anno del 52%, a seguire WindTre con un 32% e infine TIM con un 20% in più.

Qualità della navigazione internet e streaming

Stessa storia per quanto riguarda la qualità della navigazione internet che misura i tempi di ritardo nell'apertura di una pagina, quanto ci mette a caricarsi una pagina e altro. Al primo posto troviamo ancora una volta Vodafone che ottiene una valutazione positiva da questa prova. La sua qualità di navigazione è buona segnando un valore pari al 96%. Pari merito per Iliad e WindTre con un ottimo 95%. Ultima TIM, ma di poco con un 94%.

Invece, cambia la classifica per quanto riguarda la qualità della visione in streaming. Il primo posto, questa volta, se l'aggiudica Iliad ottenendo un buon 84%. Secondo posto per Vodafone che comunque si attiene su un ottimo livello di qualità segnando un 83%. A seguire abbiamo WindTre con un 81% e TIM che non eccelle rispetto agli altri registrando un 75%.

Vodafone ha la migliore velocità in 6 città su 8 anche in 5G

Primo posto per Vodafone anche in base ai risultati ottenuti nelle principali città italiane. Infatti, l'operatore ha registrato la migliore velocità in 6 città su 8. Anche gli altri operatori se la sono cavata bene in base anche ai risultati Regione per Regione.

Per quanto riguarda i dati relativi al 5G degli ultimi 3 mesi, emerge quanto segue:

Vodafone al primo posto con 119.342 punti; TIM al secondo posto con 96.564 punti; Iliad al terzo posto con 68.505 punti; WindTre al quarto posto con 54.585 punti.

Vodafone quindi risulta essere il miglior operatore del 2021. Se vuoi provare la sua qualità di connessione l'occasione giusta per te è la nuova promo Vodafone di San Valentino che ti regala doppi Giga per un anno.