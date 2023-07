WiFi Gratis: come rendere sicuri gli HotSpot Pubblici

In viaggio, che sia per vacanza o lavoro, viene comodo sfruttare qualsiasi connessione WiFi Gratis disponibile. Purtroppo però, ogni volta che ci si connette, i rischi sono davvero tanti. È un attimo trovarsi con il dispositivo infettato da malware o trojan. Per evitare qualsiasi pericolo reale e potenziale, senza però rinunciare agli HotSpot Pubblici, ti consigliamo di attivare NordVPN sui tuoi device.

Il vantaggio di questa VPN è che rende completamente anonime tutte le informazioni sia in entrata che in uscita durante la tua navigazione online. In questo modo la tua connessione diventa una vera e propria cassaforte. Ma come riesce NordVPN a rendere anonimi i tuoi dati personali e provenienti dal web? Semplice, attraverso un tunnel crittografato realizzato a dovere e su misura per te.

Fornendo una Crittografia AES 256 bit di livello militare, questa VPN incanala qualsiasi informazione rendendola così illeggibile e quindi anonima a chiunque. In questo modo niente e nessuno, nascosto all’interno di una connessione WiFi Gratis è più in grado di risalire a te, ai tuoi dati, alla tua privacy e quindi di violare i tuoi dispositivi entrandone in possesso da background, senza che tu te ne accorga.

WiFi Gratis: da oggi puoi sfruttarlo senza pericoli

L’Italia è disseminata di HotSpot Pubblici utili per fornirti connessione ovunque e soprattutto gratuitamente. Tuttavia, il WiFi Gratis è molto apprezzato se ci si trova all’estero dove la connessione dati è impossibile da utilizzare se non a costi esorbitanti o acquistando una SIM legata a qualche compagnia locale. Da oggi, attivando NordVPN, potrai sfruttare queste comodità senza pericoli.

Infatti, per metterti ancora più al sicuro, NordVPN fornisce un Indirizzo IP differente, se ti serve anche dedicato e italiano, per una connessione completamente anonima. Nessun hacker o cybercriminale è in grado di violare la privacy di chi ha installata e attiva questa VPN. Tra l’altro tutte le sue funzionalità ti vengono fornite tramite un’app funzionale, leggera e universale perché compatibile con tutti i sistemi operativi e dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.