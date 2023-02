NordVPN inaugura server VPN a Milano con Indirizzo IP italiano

NordVPN ha annunciato una novità molto interessante: ora è disponibile un Indirizzo IP Italiano dedicato con server VPN situati a Milano. Una notizia che farà felici molti utenti e che ne attirerà tanti altri dal mercato italiano.

Tornando alla possibilità di selezionare un server VPN situato a Milano, Cristian Gianni, Country Manager per l’Italia dell’azienda, ha spiegato gli enormi benefici di questa interessante innovazione. Ecco cosa ha dichiarato proprio oggi, giorno dell’inaugurazione:

In passato, gli utenti che volevano usufruire di un IP dedicato ne ricevevano uno di un altro Paese (come Francia o Germania). D’ora in avanti, gli italiani godranno di un’esperienza migliorata, non solo avendo un indirizzo IP univoco, ma anche evitando di compromettere i contenuti a cui possono accedere in Italia.

In pratica, rispetto a quanto succedeva prima connettendosi a un server VPN di NordVPN– il tuo indirizzo IP cambiava, ma veniva comunque condiviso con altri utenti – in questo caso l’indirizzo IP è dedicato, utilizzabile solo da un unico utente. Scopriamo insieme tutti i vantaggi.

NordVPN: tutti i vantaggi di un indirizzo IP dedicato VPN

NordVPN ha quindi reso disponibile per tutti gli utenti un Indirizzo IP italiano dedicato con server VPN a Milano. Un’ottima soluzione per svariati motivi. Di seguito riportiamo tutti i vantaggi elencati dagli esperti di questa azienda di cybersecurity:

Accesso sicuro ai server aziendali . Per prevenire l’accesso non autorizzato a sistemi sensibili, gli amministratori possono specificare un elenco di indirizzi IP autorizzati. Così facendo, gli utenti possono accedere a un sistema solo se il loro IP corrisponde a uno presente nella whitelist. Un indirizzo IP dedicato è la soluzione ideale per accedere in modo sicuro ai sistemi di accesso remoto aziendali o ai server privati.

. Per prevenire l’accesso non autorizzato a sistemi sensibili, gli amministratori possono specificare un elenco di indirizzi IP autorizzati. Così facendo, gli utenti possono accedere a un sistema solo se il loro IP corrisponde a uno presente nella whitelist. Un indirizzo IP dedicato è la soluzione ideale per accedere in modo sicuro ai sistemi di accesso remoto aziendali o ai server privati. Pagamenti online sicuri. Se un utente si connette a una VPN per effettuare operazioni di banking online in modo sicuro, potrebbe sembrare che, virtualmente, si trovi ogni volta in un luogo diverso. Le banche potrebbero considerarla un’attività sospetta e bloccare l’accesso dell’utente all’account. L’utilizzo di una VPN con un indirizzo IP statico dedicato consente di evitare verifiche ripetitive garantendo al contempo la sicurezza dell’utente.

Evitare le blacklist . Uno svantaggio legato all’utilizzo di un indirizzo IP condiviso consiste nell’effetto “pessimo vicino”: non sai mai cosa fanno gli altri utenti con lo stesso indirizzo IP. Ecco perché gli IP condivisi possono ritrovarsi nelle blacklist, limitando il tuo accesso a determinati siti web. Anche se un indirizzo IP dedicato non è così discreto, ci sono molte meno probabilità che venga inserito in lista nera.

. Uno svantaggio legato all’utilizzo di un indirizzo IP condiviso consiste nell’effetto “pessimo vicino”: non sai mai cosa fanno gli altri utenti con lo stesso indirizzo IP. Ecco perché gli IP condivisi possono ritrovarsi nelle blacklist, limitando il tuo accesso a determinati siti web. Anche se un indirizzo IP dedicato non è così discreto, ci sono molte meno probabilità che venga inserito in lista nera. Dimentica i CAPTCHA. L’utilizzo del medesimo indirizzo IP condiviso da parte di più persone spesso provoca l’attivazione dell’autenticazione CAPTCHA. Diventa troppo fastidioso dimostrare costantemente di non essere un robot. Utilizzando un indirizzo IP dedicato, invece, sarà possibile accedere alla propria casella di posta elettronica e ad altri account online senza inutili interruzioni.

