WhatsApp: le foto profilo ANTI screenshoot arrivano anche su iOS

In un recente articolo circa WhatsApp Beta per Android abbiamo descritto una nuova funzionalità volta ad impedire l’acquisizione di screenshot delle foto del profilo. Tale integrazione punta a migliorare la privacy degli utenti, riducendo i rischi associati alla diffusione non autorizzata di immagini personali.

Attualmente, i beta tester di WhatsApp per Android possono già beneficiare di tale novità e sembra che il blocco degli screenshot stia per essere introdotto anche sulla versione per iOS.

Maggiore privacy su WhatsApp per iOS

Lo staff di WABetaInfo, esaminando l’aggiornamento beta di WhatsApp per iOS 24.10.10.70 attraverso l’app TestFlight, ha individuato la seguente schermata:

Nell’immagine notiamo quindi il messaggio che informa gli utenti circa l’impossibilità di acquisire screenshot delle foto del profilo. Tale funzione, in arrivo con un prossimo update di WhatsApp, aggiungerà un nuovo livello di protezione della privacy, impedendo di salvare e condividere immagini personali senza il diretto consenso dei legittimi proprietari.

È importante notare che, nonostante questa restrizione all’interno di WhatsApp per iOS e Android, rimane comunque possibile utilizzare altri dispositivi o fotocamere per catturare questi ed altri contenuti sensibili. Tuttavia, il nuovo aggiornamento contribuirà a ridurre sensibilmente la diffusione non autorizzata delle foto del profilo. Come sempre, vi terremo al corrente su ogni sviluppo in merito a questa ed altre funzionalità di prossimo arrivo su WhatsApp.