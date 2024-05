WhatsApp VELOCIZZA la condivisione di foto e video in chat

WhatsApp sta continuando a sviluppare nuove soluzioni che aiutino a gestire nel miglior modo possibile la condivisione in chat dei file multimediali.

Con il rilascio di WhatsApp Beta per iOS in versione 24.11.10.78, ora disponibile tramite l’app TestFlight, è emersa un’ulteriore funzionalità grazie a cui gli utenti potranno decidere a monte la qualità finale di foto e video da inviare.

Come scegliere la qualità dei media su WhatsApp

Diamo come sempre un’occhiata allo screenshot pubblicato da WABetaInfo, così da comprendere in maniera più specifica la novità introdotta da WhatsApp:

Nell’immagine si può notare l’aggiunta di una nuova voce nella sezione “Archiviazione e dati” di WhatsApp per iOS, che consente di selezionare la qualità predefinita di foto e video. Optando per la Qualità standard, si garantisce una condivisione più veloce in quanto i media avranno dimensioni notevolmente ridotte; al contrario, l’opzione Qualità HD assicura che immagini e filmati vengano condivisi con una definizione fino a 6 volte maggiore, preservando i dettagli essenziali.

Tuttavia, è importante sottolineare che per mantenere la qualità originale dei file sarà sempre necessario allegarli nella chat di WhatsApp come documenti, poiché l’opzione di alta qualità non consente di inviarli nella loro risoluzione di partenza ma solo con una nitidezza migliore rispetto all’alternativa standard.

Eliminando la necessità di regolare di volta in volta tale impostazione, l’esperienza di utilizzo è resa ancora più intuitiva e veloce. Ovviamente, si potrà cambiare idea in ogni momento e scegliere, in particolari casi, di applicare un tipo di qualità differente rispetto all’opzione predefinita. Al momento, questa nuova funzione è disponibile solo per alcuni utenti che hanno installato la suddetta versione di WhatsApp Beta per iOS ma, in tempi relativamente brevi, tale aggiornamento dovrebbe coinvolgere anche il restante pubblico.