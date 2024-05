WhatsApp: il nuovo FILTRO per le chat vi semplificherà la vita

WhatsApp, da diverso tempo, sta sviluppando una nuova funzione in grado di agevolare l’accesso alle chat più importanti, fornendo una panoramica immediata sui contatti ed i gruppi preferiti: soluzione molto simile a quella implementata per la scheda delle chiamate.

Ora, grazie a WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.12.7, già presente sul Google Play Store, alcuni utenti possono testare il nuovo filtro sia per le conversazioni singole e sia per quelle di gruppo.

Come funziona il filtro Preferiti su WhatsApp

Entriamo nel merito della questione dando uno sguardo allo screenshot che lo staff di WABetaInfo ha condiviso in uno dei suoi recenti articoli:

La sezione “Preferiti” include quindi chat individuali e di gruppo, semplificando di molto la ricerca delle conversazioni più importanti su WhatsApp. Gli utenti possono aggiungere i contatti prioritari direttamente dalla schermata che vediamo nell’immagine e gestirli attraverso una nuova sezione chiamata appunto “Preferiti”, rintracciabile nelle impostazioni dell’app. Chiaramente, sarà possibile rimuovere ognuna di queste chat in un secondo momento.

L’introduzione del nuovo filtro, pur non essendo nulla di rivoluzionario in termini di usabilità, migliora l’efficienza di un’applicazione che, specie con gli ultimi aggiornamenti, sta dimostrando di prendere sempre più in considerazione le richieste degli utenti. Nelle prossime settimane, anche gli altri beta tester di WhatsApp per Android dovrebbero essere in grado di accedere a questa funzione, in attesa che venga rilasciata su iOS e, in seguito, sulla versione ufficiale per entrambi i sistemi operativi.