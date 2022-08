WhatsApp: utilissima novità per i messaggi cancellati distrattamente

Numerosi cambiamenti sono in arrivo su WhatsApp, come la modifica al volo di messaggi che sono già stati condivisi all’interno della chat. Nel frattempo, un altro piccolo passo è già stato compiuto dal team di sviluppo.

L’ultima release per gli iscritti al canale beta di WhatsApp su Android dà modo di recuperare all’istante un messaggio rimosso per sbaglio dalla chat, il tutto premendo semplicemente su un nuovo pulsante che comparirà in basso.

Come recuperare un messaggio cancellato su WhatsApp

Iniziamo dando uno sguardo allo screenshot condiviso da WABetaInfo, sempre attento a tutti gli aggiornamenti in arrivo sulla celebre applicazione di messaggistica istantanea, così da avere fin da subito un’idea più chiara dal punto di vista pratico di come il tutto sarà fruibile:

L’immagine si riferisce a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.18.13. Il nuovo pulsante, che individuiamo in basso a destra con la scritta “UNDO”, potrà essere utilizzato nel momento in cui dovessimo accidentalmente cancellare un messaggio solo per noi stessi e non per tutti i partecipanti alla medesima conversazione. In quel caso, dopo aver cliccato sul tasto in questione, il messaggio tornerà disponibile ed a quel punto si potrà rimuoverlo per chiunque. Sarà possibile sfruttare tale opzione solo per pochi secondi in seguito alla rimozione effettuata per errore.

Al momento non tutti gli utilizzatori di WhatsApp Beta per Android sono in grado di utilizzare la nuova funzione ma, nei prossimi giorni, l’update dovrebbe raggiungere l’intero pubblico in attesa dell’esordio sul client ufficiale. Per concludere, vogliamo darti una piccola dritta: qualora fossi alla ricerca di una microSD affidabile e veloce su cui spostare foto, video e file audio ricevuti su WhatsApp, liberando di conseguenza la memoria principale del telefono, ti consigliamo la microSD SanDisk Ultra da 128GB disponibile a poco più di 18 euro su Amazon (sconto del 39%).

