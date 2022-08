WhatsApp: un mare di novità in arrivo per la privacy degli utenti

Il team di WhatsApp è costantemente al lavoro per migliorare non solo l’efficacia del servizio ma anche per assicurare la massima privacy agli utenti che, ogni giorno, comunicano con amici e parenti sfruttando la popolare applicazione.

Per mezzo di un comunicato stampa giunto in redazione, WhatsApp ha annunciato il rilascio di tante nuove funzionalità che consentiranno di utilizzare la chat con un grado di riservatezza ancora più marcato.

Nuovi aggiornamenti all’insegna della privacy su WhatsApp

Negli anni sono stati aggiunti su WhatsApp numerosi strumenti a tutela della privacy: messaggi che si autodistruggono, backup crittografati end-to-end durante il salvataggio della cronologia di chat, verifica in due passaggi e possibilità di bloccare e segnalare le conversazioni indesiderate. Oggi vengono introdotti ulteriori mezzi per ottenere un più elevato livello di riservatezza ed un maggiore controllo sui messaggi.

Uscire silenziosamente dai gruppi

Ci piacciono le chat di gruppo, ma in alcuni casi non vorremmo farne parte per sempre. Adesso sarà possibile uscire da un gruppo in forma privata, senza che questo sia reso noto a tutti. Invece di notificare all’intero gruppo l’uscita di una persona, limiteremo la notifica ai soli amministratori. Questa funzionalità è disponibile a partire da oggi.

Scegliere chi può vedere quando si è online

Vedere quando gli amici o i familiari sono online ci aiuta a rimanere in contatto, ma tutti abbiamo avuto momenti in cui volevamo controllare WhatsApp senza far sapere di essere connessi. Per le volte in cui si desidera mantenere privata la propria presenza online, stiamo introducendo la possibilità di selezionare chi può o non può vedere quando si è online. Questa funzione sarà disponibile per tutti gli utenti a partire da questo mese.

Blocco degli screenshot per i messaggi visualizzabili una sola volta

I messaggi visualizzabili una sola volta sono già un modo estremamente popolare per condividere foto o contenuti multimediali che non devono essere conservati. Stiamo abilitando il blocco degli screenshot per i messaggi visualizzabili una sola volta in modo da garantire un ulteriore livello di protezione. Questa funzionalità è in fase di test e ci auguriamo di poterla rendere presto disponibile.

Aggiornamento dopo aggiornamento, WhatsApp dimostra di saper restare al passo con gli avversari e siamo certi che tutte queste nuove funzionalità appena descritte saranno ben accolte dagli utenti. Per concludere, vogliamo darvi una piccola dritta: qualora foste alla ricerca di una microSD veloce e resistente su cui spostare foto, video e file audio ricevuti su WhatsApp, liberando di conseguenza la memoria principale del telefono, vi consigliamo la microSD SanDisk Ultra da 128GB disponibile a poco più di 18 euro su Amazon (sconto del 39%).

