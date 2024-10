WhatsApp: spunta una popolarissima emoji di Facebook nelle reaction

WhatsApp continua il lavoro di sviluppo finalizzato ad ampliare la barra delle reaction, arricchendola con nuove emoji per migliorare l’interazione fra gli utenti.

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS (24.22.10.73), disponibile su TestFlight, il celebre servizio di messaggistica sta testando l’introduzione di una nuova emoji, già vista ed utilizzata su un’altra ben nota applicazione di casa Meta: Facebook.

La reaction dell’abbraccio è in arrivo su WhatsApp

Una piccola aggiunta che però, in determinate circostanze, potrebbe fare la differenza per chi è abituato a farne uso anche su Facebook. A confermare questa simpatica novità sono gli screenshot forniti dal sempre puntuale staff di WABetaInfo, che regolarmente ci informa su tutti gli aggiornamenti in arrivo su WhatsApp:

La “nuova” emoji di WhatsApp raffigura una faccina sorridente che abbraccia un cuore, in segno di empatia e sostegno, consentendo agli utenti di esprimere affetto e vicinanza in modo semplice e diretto. Una volta resa disponibile, sarà possibile utilizzarla sia come reazione rapida ai messaggi e sia inviarla direttamente nelle chat.

WhatsApp vuole così offrire un’alternativa rispetto ai classici pollice in su o cuore, che risultano forse più neutri e distaccati. Con l’emoji dell’abbraccio, gli utenti avranno un modo più personale e coinvolgente per reagire ai messaggi. Questa scelta si inserisce in un quadro più ampio: Meta, la società madre di WhatsApp e Facebook, intende raggiungere una sostanziale coerenza visiva in riferimento alle emoji utilizzate per le reazioni, a prescindere da quale sia la piattaforma utilizzata.

Questa nuova funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e sarà integrata con un futuro aggiornamento dell’applicazione. Come sempre facciamo in questi casi, vi terremo informati non appena la nuova emoji dell’abbraccio verrà concretamente messa a disposizione degli utenti di WhatsApp Beta e, dopo il naturale periodo di test, anche di coloro che abitualmente utilizzano la versione standard del servizio.