WhatsApp: ecco la novità per tenervi incollati agli aggiornamenti di stato

Con WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.22.21 è stata introdotta la nuova funzione di “notifica promemoria”, sviluppata con l’obiettivo di ricordare agli utenti la presenza di aggiornamenti di stato che non sono ancora stati visti, evitando così il rischio di perderli dopo la naturale scadenza entro 24 ore.

La funzionalità è ora disponibile solo per un numero ristretto beta tester ed è possibile rintracciarla nelle impostazioni delle notifiche di WhatsApp, dove si potrà comunque scegliere se attivarla o mantenerla disattivata, a seconda delle preferenze di ognuno.

WhatsApp: l’ultima novità per gli aggiornamenti di stato

Lo screenshot condiviso da WABetaInfo conferma la disponibilità di questa funzione per gli stati di WhatsApp:

La notifica offre un promemoria sugli aggiornamenti di stato più rilevanti, soprattutto quelli pubblicati dai contatti con cui l’utente interagisce spesso o che ha provveduto ad aggiungere alla lista dei preferiti di WhatsApp.

La nuova opzione risponde all’esigenza di evitare che gli aggiornamenti di stato più importanti passino inosservati, in special modo per coloro che non controllano con frequenza la relativa scheda di WhatsApp. Le notifiche vengono gestite automaticamente dall’applicazione, senza che l’utente possa modificarne la frequenza. Tuttavia, come detto, WhatsApp si concentrerà sugli aggiornamenti di stato a cui l’utente potrebbe essere più interessato. Un approccio che punta quindi ad informare circa la presenza di nuovi stati ma senza risultare invasivo, mettendo in secondo piano gli aggiornamenti trascurabili.

Introdurre la notifica di promemoria può rappresentare un valido cambiamento nell’interazione con gli stati su WhatsApp: l’obiettivo è chiaramente quello di accrescere l’interesse del pubblico nei confronti di tale funzionalità, soprattutto pensando a coloro che vantano una lista di contatti decisamente corposa. Questa nuova funzionalità sta ora raggiungendo un numero sempre maggiore di beta tester, grazie all’ultima versione per Android disponibile su Google Play Store, e nelle prossime settimane verrà coinvolto anche il restante pubblico di WhatsApp.