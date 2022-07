WhatsApp: con questa novità, nessuna reaction passerà mai inosservata

WhatsApp prosegue il lavoro di ottimizzazione relativo ad una delle funzionalità più recenti e, al tempo stesso, più gradite dagli utenti: stiamo chiaramente parlando delle reazioni, ormai disponibili per tutti.

Dopo aver ricevuto l’ultimo aggiornamento in fase di roll-out, sarà praticamente impossibile non accorgersi delle reaction che altri utenti della chat applicheranno su un vostro messaggio di WhatsApp.

WhatsApp: le novità dell’ultimo aggiornamento

Il team di WABetaInfo monitora incessantemente il lavoro degli sviluppatori, comunicando con puntualità ogni dettaglio che riguarda i futuri update. In questo caso, lo screenshot che di seguito andiamo a mostrarvi fa riferimento a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.16.6:

Come si può notare, l’anteprima degli ultimi messaggi ricevuti in chat notificherà anche la presenza delle reazioni (prima che vengano condivisi altri contenuti). Nella sostanza, il trattamento che gli sviluppatori hanno riservato alle reaction è il medesimo di qualunque altro messaggio ricevuto.

Al momento, questa nuova possibilità è riservata agli utenti del circuito beta che utilizzano WhatsApp per Android, come già abbiamo specificato. Ovviamente, la medesima feature dovrebbe essere disponibile anche sul client per iOS. Nessuna indiscrezione circa le versioni per desktop e web.

Un piccolo consiglio prima di salutarci: nel caso foste alla ricerca di una performante microSD su cui spostare foto e video ricevuti su WhatsApp, così da liberare la memoria principale del telefono, vi consigliamo l’ottima SanDisk Ultra da 128GB a poco più di 18 euro su Amazon (sconto del 38%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.