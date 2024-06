WhatsApp: sempre più vicina la trascrizione dei messaggi vocali

WhatsApp, già da diverso tempo, è a lavoro su una nuova funzionalità grazie a cui gli utenti potranno trascrivere i messaggi vocali ricevuti in chat. Questa integrazione renderà possibile “leggere le note audio” anziché ascoltarle.

Siamo ancora in piena fase di sviluppo e, prima del rilascio ufficiale, WhatsApp ha deciso di perfezionare questo strumento grazie ad un’opzione che consentirà di selezionare la lingua delle trascrizioni.

Come cambiare la lingua delle trascrizioni su WhatsApp

I colleghi di WABetaInfo hanno condiviso uno screenshot, che vi mostriamo di seguito, relativo a WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.13.8, già disponibile sul Google Play Store:

WhatsApp farà dunque in modo che gli utenti possano in ogni momento cambiare la lingua per le trascrizioni vocali. Al momento, fra le lingue disponibili compaiono inglese, spagnolo, portoghese (Brasile), russo e hindi, ma sicuramente ne verranno aggiunte altre nell’imminente futuro. Una volta impostata la propria preferenza, verrà scaricato il relativo pacchetto dati per abilitare il processo di trascrizione.

La possibilità di modificare la lingua delle trascrizioni vocali migliora ulteriormente l’esperienza d’uso, specie per chi comunica con persone di diverse nazionalità. Anche in questo caso, WhatsApp assicura la crittografia end-to-end: nessun dato verrà condiviso esternamente all’applicazione, così da garantire massima privacy e sicurezza nelle comunicazioni.