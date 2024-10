WhatsApp: menzioni e reazioni private agli stati in arrivo per tutti

Gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp stanno pian piano integrando specifiche funzioni per rendere ancora più completo ed affidabile il servizio. Per citarne alcune, abbiamo assistito al rilascio di nuovi filtri ed effetti per le videochiamate, ma anche ad un più intuitivo strumento di ricerca su Google per scovare possibili link dannosi.

Ma le sorprese non finiscono qui: WhatsApp ha recentemente introdotto alcune novità per migliorare l’esperienza d’uso degli aggiornamenti di stato che, finalmente, iniziano ad essere disponibili per un pubblico maggiore.

Due importanti passi avanti per gli stati di WhatsApp

Una delle principali novità consiste nelle reazioni agli stati, per esprimere apprezzamento o approvazione tramite un’emoji a forma di cuore. Questa funzionalità, inizialmente rilasciata nella versione beta di WhatsApp per Android 2.24.17.21, è ora disponibile per un pubblico più ampio, come annunciato sul blog ufficiale.

Le reazioni sono visibili solo alla persona che ha pubblicato lo stato: non è previsto un contatore pubblico dei Mi piace, quindi solo chi ha condiviso l’aggiornamento può sapere chi ha reagito al contenuto, differenziando WhatsApp da altre piattaforme di social media dove il numero di reazioni è solitamente visibile a tutti. In questo caso invece, le reazioni vengono organizzate all’interno della scheda degli spettatori, subito accanto al nome di chi ha visualizzato lo stato.

In parallelo, WhatsApp ha anche ampliato la funzione delle menzioni negli aggiornamenti di stato. Inizialmente disponibile solo per alcuni beta tester nella versione beta per Android 2.24.20.3, questa funzionalità permette di taggare i propri contatti all’interno di uno stato. Quando un contatto viene menzionato, riceve una notifica e un messaggio privato, ma la menzione resta invisibile agli altri spettatori, garantendo così un elevato livello di privacy. Questo permette di comunicare direttamente con una persona specifica senza dover condividere l’informazione con tutti coloro che visualizzano lo stato.

Queste nuove funzionalità sono attualmente disponibili per alcuni utenti che hanno installato gli ultimi aggiornamenti disponibili per Android e iOS. Tuttavia, secondo quanto riportato dal blog ufficiale, verranno distribuite ad un pubblico ancora più ampio durante prossime settimane, migliorando ulteriormente l’interazione e la personalizzazione degli aggiornamenti di stato su WhatsApp.